Вопрос поставки самолетов для Украины сдвинулся с "мертвой точки": Кулеба рассказал подробности

Глава МИД заверил, что в Украину уже прибыли британские танки Challenger 2.

Украина может получить самолеты в рамках военной помощи / Коллаж фото Википедия, УНИАН

Украина продолжает защищать себя в кровавой войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Неоднократно власти обращались к партнерам с просьбой передать Украине самолеты, которые необходимы для защиты. И вот вопрос сдвинулся с "мертвой точки". Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что у Украины появилась надежда после того, как Нидерланды объявили о возможности передать истребители F-16.

"Вы, видимо, заметили, что в информационном пространстве уже появляется информация, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сегодня это уже реальность",– сказал Кулеба.

Министр также акцентировал на том, что Украине необходимо получить оружие уже в этом году, чтобы одержать победу над Россией.

Кулеба заверил, что в Украину уже прибыли британские танки Challenger 2. По его данным, скоро в ВСУ дойдут французские танки. Он также убежден, что Украина сможет получить и немецкие танки Leopard.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

Позже польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине Варшава передаст их сама.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

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