"Победа Украины не является гарантированной": Арестович ошарашил новым заявлением

Арестович обратил внимание на слова президента Польши о том, что Украина может не пережить ближайшие месяцы.

Арестович заявил, что победа в войне не будет гарантированной / Коллаж фото 93 ОМБр, УНИАН

Победа Украины в жесткой войне, которую развязал Путин, не будет гарантированной. К тому же президент Польши Анджей Дуда не просто сказал фразу с намеком на то, что "Украина может не пережить ближайшие месяцы". В этом всем убежден бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Перед тем, как говорить об этом, Арестович акцентировал внимание на том, что он уже может говорить "все, что хочет", так как он больше не является официальным лицом.

"Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14-го числа уже перестало быть на это похоже. Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы - она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?", - сказал Арестович.

Арестович заявил, что победа в войне не будет гарантированной / скриншот из видео

Позже он решил прокомментировать то, что было им сказано. Арестович отметил, что он не верит в проигрыш Украины, но победа не будет легкой.

"Мы войну не проиграем. Но выиграть ее стало труднее, потому, что РФ предпринимает отчаянные усилия, чтобы не проиграть. Два месяца назад их было 210 тысяч на нашей территории, а сегодня - свыше 300тысяч. И планируют еще", - написал Арестович.

Арестович заявил, что победа в войне не будет гарантированной / скриншот

Скандальное заявление о "сбитой ракете" в Днепре: что предшествовало увольнению Арестовича

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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