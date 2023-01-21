glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Победа Украины не является гарантированной": Арестович ошарашил новым заявлением

21 января 2023, 21:55
Арестович обратил внимание на слова президента Польши о том, что Украина может не пережить ближайшие месяцы.
Арестович, ВСУ
Арестович заявил, что победа в войне не будет гарантированной / Коллаж фото 93 ОМБр, УНИАН

Победа Украины в жесткой войне, которую развязал Путин, не будет гарантированной. К тому же президент Польши Анджей Дуда не просто сказал фразу с намеком на то, что "Украина может не пережить ближайшие месяцы". В этом всем убежден бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Перед тем, как говорить об этом, Арестович акцентировал внимание на том, что он уже может говорить "все, что хочет", так как он больше не является официальным лицом.

"Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14-го числа уже перестало быть на это похоже. Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы - она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?", - сказал Арестович.

Арестович
Арестович заявил, что победа в войне не будет гарантированной / скриншот из видео

Позже он решил прокомментировать то, что было им сказано. Арестович отметил, что он не верит в проигрыш Украины, но победа не будет легкой.

"Мы войну не проиграем. Но выиграть ее стало труднее, потому, что РФ предпринимает отчаянные усилия, чтобы не проиграть. Два месяца назад их было 210 тысяч на нашей территории, а сегодня - свыше 300тысяч. И планируют еще", - написал Арестович.

пост Арестовича
Арестович заявил, что победа в войне не будет гарантированной / скриншот

Скандальное заявление о "сбитой ракете" в Днепре: что предшествовало увольнению Арестовича

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Алексей Арестович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:06

Весной война в Украине может обостриться, Путин бросит в бой мобилизованных – генерал США в отставке

21:55

"Победа Украины не является гарантированной": Арестович ошарашил новым заявлениемВидео

21:19

Молдова хочет за счет Украины избавиться от российских войск в ПриднестровьеВидео

21:09

"Мы не будем выкручивать руки и подталкивать": в США заявили, что ФРГ работает по танкам Leopard 2Видео

20:29

"Просто катастрофа": в Германии в шоке из-за решения Leopard 2 о танках для УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:19

Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о раccтаванииВидео

20:16

Генерал Маломуж назвал два сценария освобождения ВСУ оккупированного КрымаВидео

19:28

Лукашенко водит Путина за нос: в ГУР оценили угрозу вторжения России из Беларуси

18:48

"Мы давно об этом говорим": РФ пойдет в новое наступление уже весной – РезниковВидео

Реклама
18:39

Украина ждет получения авиации от Запада: следующий Рамштайн будет уже в середине февраляВидео

18:23

Гороскоп на завтра 22 января: Стрельцу и Скорпиону – плохой день, Водолею - пустотаВидео

18:20

За Россию испереживалась: у российской ведущей-путинистки отнялась половина лицаВидео

18:19

Панцирь-С1 на крыше: ПВО на России становится все более дырявоймнение

18:16

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:14

188 тысяч: Россия потеряла огромнейшее количество оккупантов – американская разведкаВидео

17:34

"Путин понимает, что назад дороги нет": в ГУР заявили, что Россия готовится к затяжной войнеВидео

17:30

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

17:29

"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина": диктатора РФ не "сбросят" до поражения в войне – генералВидео

16:41

Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"Видео

16:40

Иноагентов прибыло: ещё одна российская певица в списке

Реклама
16:28

Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФВидео

16:17

Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с МонастырскимФотоВидео

15:42

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в СШАВидео

15:42

Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИВидео

14:53

Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известноВидео

14:36

Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФВидео

14:22

"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбоФото

14:15

Часто не могут сами принять решение: имена мужчин, которые ищут женщину, как их мамаВидео

13:56

ВСУ выбьют оккупантов из Крыма: американский генерал спрогнозировал срокиВидео

13:48

Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 годуВидео

13:31

РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал срокиВидео

13:24

"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"Видео

12:49

США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16Видео

12:48

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причиныВидео

12:37

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

12:01

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

11:45

"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – МаломужВидео

11:44

Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72Видео

11:18

ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – ГайдайВидео

11:03

"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживойВидео

Реклама
10:41

"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках ПутинаВидео

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантамВидео

10:00

С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

09:22

Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в СШАВидео

09:12

Венгерский исторический парадоксмнение

08:59

"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять