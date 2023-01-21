"Просто катастрофа": в Германии в шоке из-за решения Leopard 2 о танках для Украины

В немецком Бундестаге разочарованы из-за нерешительности Шольца, который затягивает поставку необходимых для Украины танков.

В Германии недовольны решением о танках для Украины / Коллаж фото Википедия

Канцлер Германии Олаф Шольц затягивает передачу Украине танков Leopard 2. В связи с этим во время "Рамштайна" так и не удалось принять решение в пользу Украины, которое также дало бы "зеленый свет" другим странам, желающим помочь в борьбе против РФ.

В немецком Бундестаге шокированы "несостоятельностью" Шольца и уверены, что Украине как можно скорее нужно передать это вооружение. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, сообщает ZDF.

"История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, снова продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует об этой теме общественность – просто катастрофа. С одной стороны, Германия оказывает Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения о боевых танках создается другое впечатление … Сигнал был бы правильным, если бы мы дали партнерам зеленый свет. Не все должны (передавать танки – Главред), а те, кто имеет Leopard 2 и кто готов поставить их Украине", - сказала глава комитета.

Она акцентировала внимание на том, что передача этих танков для Украины вполне возможна, ведь в Европе насчитывается почти 3000 танков Leopard 2.

Передача танков Leopard 2 Украине

Для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

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