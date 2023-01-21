Молдова хочет за счет Украины избавиться от российских войск в Приднестровье

В Молдове заявили, что ожидают победы Украины и проигрыша России.

Молдова надеется, что российские войска уйдут из Приднестровья после победы Украины / Коллаж фото twitter.com/MFA_Ukraine, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Молдова надеется на победу Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Там уверены, что эта победа поможет выгнать российских захватчиков, которые незаконно оккупировали Приднестровье. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, сообщает Vocea Basarabiei.

Он добавил, что Молдова надеется на проигрыш РФ,

"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, акторов, стран, институтов, которые имеют значение. На данном этапе мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно размещенных на нашей территории, мирным путем - вот чего мы все хотим", - сказал министр.

Он также добавил, что война в Украине изменила и Молдову.

"Эта война изменила контекст для всех, для всех государств Европы, для десятков государств по всему миру ... Как я уже сказал, мы все ждем победы Украины, которая позволит нам в этом новом контексте продолжить нашу работу по мирному урегулированию приднестровского конфликта", - подчеркнул Попеску.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается. В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

14 января стало известно о падении новых обломков ракеты. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отреагировала на это и заявила, что у РФ отсутствует уважение к суверенитету страны.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", — написала она.

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