glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Молдова хочет за счет Украины избавиться от российских войск в Приднестровье

21 января 2023, 21:19
В Молдове заявили, что ожидают победы Украины и проигрыша России.
Молдова, ВСУ
Молдова надеется, что российские войска уйдут из Приднестровья после победы Украины / Коллаж фото twitter.com/MFA_Ukraine, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Молдова надеется на победу Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Там уверены, что эта победа поможет выгнать российских захватчиков, которые незаконно оккупировали Приднестровье. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, сообщает Vocea Basarabiei.

Он добавил, что Молдова надеется на проигрыш РФ,

"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, акторов, стран, институтов, которые имеют значение. На данном этапе мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно размещенных на нашей территории, мирным путем - вот чего мы все хотим", - сказал министр.

Он также добавил, что война в Украине изменила и Молдову.

"Эта война изменила контекст для всех, для всех государств Европы, для десятков государств по всему миру ... Как я уже сказал, мы все ждем победы Украины, которая позволит нам в этом новом контексте продолжить нашу работу по мирному урегулированию приднестровского конфликта", - подчеркнул Попеску.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается. В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

14 января стало известно о падении новых обломков ракеты. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отреагировала на это и заявила, что у РФ отсутствует уважение к суверенитету страны.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", — написала она.

Другие новости:

война в Украине Молдова Приднестровье вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:56

Весной война в Украине может обостриться, Путин бросит в бой мобилизованных – генерал США в отставке

21:55

"Победа Украины не является гарантированной": Арестович ошарашил новым заявлениемВидео

21:19

Молдова хочет за счет Украины избавиться от российских войск в ПриднестровьеВидео

21:09

"Мы не будем выкручивать руки и подталкивать": в США заявили, что ФРГ работает по танкам Leopard 2Видео

20:29

"Просто катастрофа": в Германии в шоке из-за решения Leopard 2 о танках для УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:19

Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о раccтаванииВидео

20:16

Генерал Маломуж назвал два сценария освобождения ВСУ оккупированного КрымаВидео

19:28

Лукашенко водит Путина за нос: в ГУР оценили угрозу вторжения России из Беларуси

18:48

"Мы давно об этом говорим": РФ пойдет в новое наступление уже весной – РезниковВидео

Реклама
18:39

Украина ждет получения авиации от Запада: следующий Рамштайн будет уже в середине февраляВидео

18:23

Гороскоп на завтра 22 января: Стрельцу и Скорпиону – плохой день, Водолею - пустотаВидео

18:20

За Россию испереживалась: у российской ведущей-путинистки отнялась половина лицаВидео

18:19

Панцирь-С1 на крыше: ПВО на России становится все более дырявоймнение

18:16

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:14

188 тысяч: Россия потеряла огромнейшее количество оккупантов – американская разведкаВидео

17:34

"Путин понимает, что назад дороги нет": в ГУР заявили, что Россия готовится к затяжной войнеВидео

17:30

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

17:29

"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина": диктатора РФ не "сбросят" до поражения в войне – генералВидео

16:41

Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"Видео

16:40

Иноагентов прибыло: ещё одна российская певица в списке

Реклама
16:28

Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФВидео

16:17

Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с МонастырскимФотоВидео

15:42

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в СШАВидео

15:42

Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИВидео

14:53

Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известноВидео

14:36

Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФВидео

14:22

"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбоФото

14:15

Часто не могут сами принять решение: имена мужчин, которые ищут женщину, как их мамаВидео

13:56

ВСУ выбьют оккупантов из Крыма: американский генерал спрогнозировал срокиВидео

13:48

Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 годуВидео

13:31

РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал срокиВидео

13:24

"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"Видео

12:49

США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16Видео

12:48

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причиныВидео

12:37

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

12:01

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

11:45

"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – МаломужВидео

11:44

Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72Видео

11:18

ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – ГайдайВидео

11:03

"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживойВидео

Реклама
10:41

"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках ПутинаВидео

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантамВидео

10:00

С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

09:22

Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в СШАВидео

09:12

Венгерский исторический парадоксмнение

08:59

"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять