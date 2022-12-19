РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 году

В РФ есть несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Республики Молдова.
Об этом заявил директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в интервью для TVR Moldova.
"Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, или позже, март, апрель. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше. С целью создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены дойти сюда. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", — сказал он.
Мустяцэ также добавил, что крупнейший склад боеприпасов в Европе, в Колбасном, охраняется русскими, а одной из гипотез является использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.
Ранее после серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".
"Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".
"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР".
Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.
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