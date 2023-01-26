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РФ атаковала Украину дронами: ВСУ ночью сбили все 24 беспилотника, запущенные врагом

26 января 2023, 06:34
Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
Дрон Shahed-136
Оккупанты снова атаковали Украину дронами Shahed-136/131 / Фото - Mil.gov.ua

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, сообщает Telegram Воздушных Сил ВСУ.

По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда".

"Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

РФ атаковала Украину дронами: ВСУ ночью сбили все 24 беспилотника, запущенные врагом

Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал массированные атаки россиян дронами-камикадзе Shahed. По его словам, удары иранскими БПЛА истощают украинскую систему противовоздушной обороны, что усиливает необходимость в дополнительных поставках вооружения.

Напомним, ночью 2 января в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки сили ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.

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