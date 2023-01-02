Атаки РФ дронами-камикадзе истощают систему ПВО: в ВСУ дали тревожный прогноз

Цель массового запуска дронов Shahed - нанести удары по объектам критической инфраструктуры и боевому духу украинцев.

Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе / Telegram

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал массированные атаки россиян дронами-камикадзе Shahed.

Удары иранскими БПЛА истощают украинскую систему противовоздушной обороны, что усиливает необходимость в дополнительных поставках вооружения. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, цель массового запуска дронов Shahed - истощить украинскую систему ПВО, нанести удары по объектам критической инфраструктуры и боевому духу украинцев.

"Истощается система противовоздушной обороны, расходуются и зенитные ракеты, и другие средства. Техника не вечна и нуждается в ремонте. Все больше привлекается западного вооружения, которым уже давно овладели наши воины, но все же его мало и необходимо больше", — сказал он.

Игнат отметил, что Силы обороны не имеют достоверных данных о количестве дронов-камикадзе Shahed, которые остались в России. Однако, по его мнению, если россияне используют беспилотники в таком количестве, то убеждены, что их поставки будут продолжаться.

"Условно, если мы говорим о 250 БпЛА, то более 100 действительно уничтожены противовоздушной обороной. Сколько еще осталось и сколько еще довезли - можно делать только определенные предположения", — сказал пресс-секретарь.

Атака дронов-камикадзе

Напомним, ночью 2 января в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки сили ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.

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