Мужчина утверждал, что воевал против Украины. Он сам отказывался сдаваться, поэтому российские силовики штурмовали здание и ликвидировали нападающего.

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В Подмосковье вооруженный оккупант захватил имение, где жил Янукович/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В Подмосковье вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию элитного дома в коттеджном комплексе "Шервуд". Он взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского.

Сам мужчина утверждал, что он воевал против Украины и недавно вернулся с фронта. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что охране коттеджного поселка поступило сообщение о проникновении неизвестного мужчины в один из домов. Когда охранники приблизились к дому, то увидели, что на первом этаже было разбито окно. В самом помещении на полу были разбросаны патроны и магазины, и там находился человек в военной форме и бронежилете.

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Неизвестный вел себя неадекватно, он заявил охранникам, будто бы это Бог приказал ему вломиться в дом. Также вооруженный мужчина заявил: "Я занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу".

Заложникам в конце концов удалось самостоятельно выбраться из дома. Поместье окружила росгвардия. Сообщается, что нападавший отказался сдаваться и сопротивлялся, поэтому российские силовики начали штурм. Известно, что во время штурма нападавшего ликвидировали.

Как известно, мужчину звали Вячеслав, ему было 36 лет. Находясь в захваченном помещении мужчина отмечал, что намерен идти с оружием в Кремль.

По словам местных жителей, ранее в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович.

Ранее сообщалось, что под Москвой произошла массовая смертельная драка в воинской части. Контрактники, которых хотят отправить в Украину, подрались после того, как военная полиция физически наказала одного из них за самовольный поход в магазин.

Напомним, ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова. Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат".

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