Угроза у границ стран НАТО: Подоляк объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер в Беларуси

Наемники ЧВК Вагнер не смогут долго сидеть без "работы" в Беларуси, их деятельность может стать угрозой для стран НАТО, считает Михаил Подоляк.

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ЧВК Вагнер может угрожать приграничным территориям Польши и странам Балтии - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Боевики ЧВК Вагнер, которые после мятежа Евгения Пригожина оказались в Беларуси, вряд ли рискнут запускать свои ДРГ к границам Украины. Однако они способны устроить провокации у границ Польши и стран Балтии. Там агрессора Россию интересует Сувалкский коридор. В такой ситуации страны Запада должны усилить военную поддержку Киева. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что наемники Пригожина не смогут долго сидеть без дела в Беларуси, поскольку им нужно поддержание боеспособности и финансовые потоки, а в РБ возможностей для реализации планов мало.

"Понятно, что наемники "Вагнера" не смогут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси: для поддержания боеспособности им нужны регулярное участие в боевых действиях и "сладкие" финансовые потоки. В этом вопросе пространство для маневров у Пригожина невелико", - считает Подоляк

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По его словам, отправка ДРГ к границам Украины станет для них неблагодарным делом, ведь там им будут противодействовать украинские пограничники и ждать укрепленные рубежи.

ЧВК Вагнер может устроить провокации у границ НАТО

Однако вагнеровцы могут пойти на провокации у границ Польши и балтийских государств. Там для Москвы представляет интерес Сувалский коридор.

"Другое дело - пограничные территории Польши и страны Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувальский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины", - объяснил ситуацию Подоляк.

Также он добавил, что неготовность стран Альянса отразить российские атаки будет воспринята Кремлем как "питательная сила для провокаций". Лучший выход в подобных обстоятельствах – военное усиление Украины, которая сегодня обеспечивает покой в Европе.

"Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать", - подчеркнул Михаил Подоляк.

ЧВК Вагнер в Беларуси

Колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь 16 июля. В Госпогранслужбе заявили, что отслеживают перемещение боевиков по республике и пока они не представляют опасности для Украины. Впрочем, в ГПСУ не исключили провокаций.

19 июля Пригожин впервые выступил в Беларуси и заявил о позоре российской оккупационной армии. По его словам, вагнеровцы уже не будут участвовать в войне России против Украины и готовятся к новым вызовам.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев сказал, что в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок" на случай их провокаций из Беларуси. Украинские войска усилили границу с РБ.

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