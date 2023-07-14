Сто человек с ножами: под Москвой была массовая смертельная драка в воинской части

Контрактники, которых хотят отправить в Украину, подрались после того, как военная полиция физически наказала одного из них за самовольный поход в магазин.

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Массовая драка оккупантов под Москвой/ скрин

Под Москвой в стране-агрессоре России произошла массовая драка в воинской части, в результате чего погиб один контрактник.

Об этом сообщают Telegram-каналы, публикуя видео массовой стычки. Отмечается, что участие в драке приняли около ста человек, некоторые из них имели при себе ножи. Один из участников конфликта скончался в больнице.

Конфликт разгорелся из-за того, что один из российских контрактников без разрешения пошел в магазин. После этого его избили представители военной полиции за нарушение Устава. А дальше вечером разгорелась массовая драка, когда товарищи захотели вступиться за пострадавшего.

видео дня

Отмечается, что якобы об этом случае сообщили в военную прокуратуру. В Минобороны страны-агрессора РФ этот инцидент официально не комментировали.

На территории этой воинской части в селе Калининец Московской области базируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии. Как известно, туда привезли контрактников из Кузбасса. Там они проходили подготовку, после которой их должны отправить на войну против Украины.

Массовая драка оккупантов под Москвой/ скрин

Смотрите видео массовой драки оккупантов под Москвой:

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова. Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат".

Напомним, в Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина, после чего в РФ подняли скандал. В Запорожской области в оккупированном Бердянске в отеле, который захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Предварительно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.

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