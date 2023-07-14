Сто человек с ножами: под Москвой была массовая смертельная драка в воинской части

Под Москвой в стране-агрессоре России произошла массовая драка в воинской части, в результате чего погиб один контрактник.
Об этом сообщают Telegram-каналы, публикуя видео массовой стычки. Отмечается, что участие в драке приняли около ста человек, некоторые из них имели при себе ножи. Один из участников конфликта скончался в больнице.
Конфликт разгорелся из-за того, что один из российских контрактников без разрешения пошел в магазин. После этого его избили представители военной полиции за нарушение Устава. А дальше вечером разгорелась массовая драка, когда товарищи захотели вступиться за пострадавшего.
Отмечается, что якобы об этом случае сообщили в военную прокуратуру. В Минобороны страны-агрессора РФ этот инцидент официально не комментировали.
На территории этой воинской части в селе Калининец Московской области базируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии. Как известно, туда привезли контрактников из Кузбасса. Там они проходили подготовку, после которой их должны отправить на войну против Украины.
Смотрите видео массовой драки оккупантов под Москвой:
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова. Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат".
Напомним, в Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина, после чего в РФ подняли скандал. В Запорожской области в оккупированном Бердянске в отеле, который захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Предварительно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.
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