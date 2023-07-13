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Для РФ есть только один путь получить гарантии безопасности – проиграть войну – Подоляк

Алина Дембицкая
13 июля 2023, 23:36 обновлено 13 июля, 23:36
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Подоляк подчеркнул, что за совершенные преступления "автор массовых убийств" должен быть на скамье подсудимых.
Для РФ есть только один путь получить гарантии безопасности – проиграть войну – Подоляк
Подоляк ответил Путину о гарантиях безопасности РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В страны-агрессора России есть только один способ получить гарантии безопасности – проиграть войну в Украине. Так сложилось исторически. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности России", - сказал Подоляк.

По его словам, исторически сложилось так, что для России есть лишь один способ получить гарантии безопасности:

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  • проигрыш войны;
  • выход из Украины и возвращение украденного суверенитета;
  • политическая трансформация через бунты и скамья подсудимых для автора массовых убийств.

"Это уже аксиома...", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее сообщалось о том, что G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины. Долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано. Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака – крайне важно, чтобы до следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году, Украина одержала победу над РФ в войне и подписала гарантии безопасности для себя (они будут действовать до момента вступления страны в НАТО).

В Кремле в крайне негативном ключе прокомментировали решение союзников предоставить Украине гарантии безопасности. Там заявили, что намерение стран G7 предоставить гарантии безопасности Украине якобы ошибочное и опасное. Кремлевский представитель считает, что такими действиями страны содружества якобы посягают на безопасность России.

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