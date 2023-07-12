Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - Ермак

По словам руководителя ОП Андрея Ермака – крайне важно, чтобы до следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году, Украина победила РФ в войне

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Андрей Ермак озвучил детали декларации о гарантиях безопасности для Украины / коллаж Главред, фото УНИАН и lrt.lt

Страны G7 (она же "Большая семерка") согласовали совместную декларацию, в которой говорится о долгосрочной поддержке в сфере безопасности и экономики поддержке, которая будет оказана Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", - говорится в тексте.

По словам Ермака, документ содержит такие компоненты:

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Мероприятия по помощи Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии, в частности поставки оружия, поддержка в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.

Меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Поддержка в привлечении России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание РФ и увеличение ее расходов на войну.

Дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.

По словам руководителя ОП – крайне важно, чтобы до следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году, Украина победила РФ в войне и подписала гарантии безопасности для себя (они будут действовать до момента вступления страны в НАТО).

Совет Украина-НАТО

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.

В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО.

Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщили СМИ.

Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений.

Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг.

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