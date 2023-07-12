Заседание Совета "Украина-НАТО": Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

В рамках Вильнюсского саммита началось первого заседание Совета "Украина-НАТО", в рамках которого запланирована встреча президентов Байдена и Зеленского.

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Президент Зеленский встретился с лидерами стран НАТО / коллаж Главред, скриншоты из видео

На саммите НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля 2023, стартовало первое заседание новосозданного Совета "Украина-НАТО". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский – вместе с другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, британским премьером Риши Сунаком и генсеком НАТО Йенса Столтенберга и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Чиновники Альянса называют Совет "Украина-НАТО" новым совместным органом, в котором союзники и Украина заседают как равноправные члены для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО.

"Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", — указано в коммюнике Вильнюсского саммита.

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По словам эстонского премьера Кайи Каллас, этот орган будет действовать по аналогии с 4-й статьей Устава НАТО, которая предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой из стран Альянса.

Второй день саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля во второй день саммита НАТО принимает участие в первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Там обсуждают оборону, безопасность, оружие, формулу мира президента Украины. Также перед этим состоялись двусторонние встречи с союзниками. На полях саммита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен удивил заявлением. По его словам, Украине нельзя отправить приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война. Но, по словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.

Ранее сообщалось, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано. Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими. Подписание состоится в среду в Вильнюсе на полях саммита НАТО, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

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