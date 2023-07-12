УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Заседание Совета "Украина-НАТО": Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 14:33 обновлено 12 июля, 14:33
28
В рамках Вильнюсского саммита началось первого заседание Совета "Украина-НАТО", в рамках которого запланирована встреча президентов Байдена и Зеленского.
Зеленский, Байден, Сунак
Президент Зеленский встретился с лидерами стран НАТО / коллаж Главред, скриншоты из видео

На саммите НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля 2023, стартовало первое заседание новосозданного Совета "Украина-НАТО". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский – вместе с другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, британским премьером Риши Сунаком и генсеком НАТО Йенса Столтенберга и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Чиновники Альянса называют Совет "Украина-НАТО" новым совместным органом, в котором союзники и Украина заседают как равноправные члены для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО.

"Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", — указано в коммюнике Вильнюсского саммита.

видео дня

По словам эстонского премьера Кайи Каллас, этот орган будет действовать по аналогии с 4-й статьей Устава НАТО, которая предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой из стран Альянса.

Второй день саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля во второй день саммита НАТО принимает участие в первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Там обсуждают оборону, безопасность, оружие, формулу мира президента Украины. Также перед этим состоялись двусторонние встречи с союзниками. На полях саммита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен удивил заявлением. По его словам, Украине нельзя отправить приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война. Но, по словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.

Ранее сообщалось, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано. Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими. Подписание состоится в среду в Вильнюсе на полях саммита НАТО, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Читайте также:

НАТО Владимир Зеленский Вильнюсский саммит Джо Байден Реджеп Тайип Эрдоган Риши Сунак
Реклама

Главное за день

У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

14:51 Украина
"Я не собираюсь убеждать Байдена": Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТО

"Я не собираюсь убеждать Байдена": Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТО

14:11 Украина
G7 планирует утвердить гарантии безопасности для Украины: Зеленский сделал важное заявление

G7 планирует утвердить гарантии безопасности для Украины: Зеленский сделал важное заявление

13:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:52

Раскрыты подробности завещания Мадонны - кто получит деньги

14:51

Микроволновка на кухне: как лучше разместить незаменимый девайс

14:51

У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

14:49

Зеленский сделал заявление, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

14:41

Как спасти зразы: что делать, если они разваливаются, а тесто жидкое

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:40

Почему нельзя хранить продукты в фольге: ответ настораживает

14:33

Заседание Совета "Украина-НАТО": Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

14:11

"Я не собираюсь убеждать Байдена": Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТОВидео

14:06

"Это посягательство": у Путина истерят из-за гарантий безопасности для Украины

Реклама
13:58

G7 планирует утвердить гарантии безопасности для Украины: Зеленский сделал важное заявление

13:37

Загадка для рыбака: почему рыба клюёт на червя, хоть он и не водится в воде

13:27

Зеленский встретился со Столтенбергом: важные подробности саммита

13:24

"Кассетные боеприпасы изменят правила игры": Резников о мощном оружии для ВСУ

13:15

Умер всемирно известный писатель Милан Кундера

13:14

ВСУ получили 135 авто при содействии Favbet Foundation

12:57

Будет больше ЗРК Patriot: Зеленский сделал важное заявление после встречи с ШольцемФото

12:53

Камалия в купальнике нежно поздравила мужа-миллиардера с годовщиной

12:43

Телеведущая Рамина показала себя до "тюнинга"

12:36

"Будут мощные вызовы": неожиданный прогноз погоды от климатолога на десятилетия

12:23

Мейхер порадовала поклонников новым фото у моря

Реклама
12:22

Гороскоп на завтра 13 июля 2023: Раку – деньги, Весам – нехватка средств

12:06

Рики Мартин показал неожиданно взрослых сыновей-подростковВидео

11:54

Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают всеВидео

11:52

Расширил список профессий, но сократил сроки: КМУ изменил правила бронирования

11:50

Сильно похудевшая солистка группы KAZKA удивила внешним видом

11:25

Не спешите выбрасывать: 2 лучших способа исправить взорвавшиеся огурцы

10:57

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

10:52

Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТОВидео

10:45

На спидометре 240, а едет 120: почему производители машин обманывают водителей

10:09

Украину накрывает нестабильная погода: будут ливни, грозы и адская жара

09:58

ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

09:55

Оккупанты ударили авиабомбой по селу в Харьковской области

09:47

Тролебузина и даже Пофистал: топ-10 самых смешных советских имен

09:11

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

09:05

"Ядерные бомбы на Киев, Одессу и Харьков": эксперт оценил угрозу удара РФВидео

08:52

Почему выпадают волосы: чего не хватает в организме и что делать

08:36

Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

08:30

В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

08:16

Путин у Эрдогана уже в карманемнение

08:11

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

Реклама
07:30

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн: что войдет

07:05

Лишь люди с острейшим взглядом разгадают загадку: надо найти паука среди дров

06:52

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТОмнение

06:40

Что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал объяснениеВидео

06:35

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

05:00

Как ухаживать за лицом после 60 лет: 9 советов, которые продлят молодость

04:00

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

03:10

Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

02:45

Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

02:15

"За государство обидно": эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять