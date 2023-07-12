Будет больше ЗРК Patriot: Зеленский сделал важное заявление после встречи с Шольцем

Также Украина договорилась с Австралией о новом оборонном пакете, в котором будут, в частности, 30 бронеавтомобилей Bushmaster.

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Зеленский сделал важное заявление после встречи с Шольцем/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины

Германия даст Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним.

К такой договоренности пришли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время двусторонней встречи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля. О результатах встречи Зеленский сообщил в Telegram.

"Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Шольцем. Спасибо за поддержку! Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Пэтриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", - рассказал украинский президент.

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Перед переговорами с Шольцем Зеленский также встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, после чего заявил, что Канада нас понимает относительно гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО. Президент Украины не конкретизировал, о чем именно удалось договориться во время встречи, но отметил: "Благодарен Джастину и Канаде за усиление наших воинов бронетехникой. Есть мощные договоренности".

После переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Владимир Зеленский отметил, что они обсудили оборону, политику и общую безопасность.

"Поблагодарил за оружие, в частности дальнобойное оружие. Крепкая поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Очень хорошая встреча!", - написал Зеленский.

Встреча с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи завершилась договоренностью о новом мощном оборонительном пакете, включая 30 "Бушмастеров".

После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский отметил, что "на август договорились начать подготовку пилотов" и о том, что страны приближают "решение по современной авиации для Украины".

"Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии. Спасибо за поддержку на пути в НАТО – как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе", – написал Зеленский в Telegram после этой встречи.

Второй день саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля во второй день саммита НАТО принимает участие в первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Там будет идти речь об обороне, безопасности, оружии, формуле мира президента Украины. Сообщается, что в этот день состоятся двусторонние встречи с союзниками. На полях саммита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен удивил заявлением. По его словам, Украине нельзя отправить приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война. Но, по словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.

Ранее сообщалось, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано. Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими. Подписание состоится в среду в Вильнюсе на полях саммита НАТО, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

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