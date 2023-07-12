РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

В результате попадания дрона возник пожар. Двух человек забрали в больницу с ожогами.

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Оккупанты ранили 2 человек ударом дрона по объекту Черкасской области/ коллаж: Главред, фото: "Новости Николаева", Telegram

Российские оккупанты в ночь на среду, 12 июля, атаковали дронами Черкасскую область. Было попадание в объект нежилой инфраструктуры в Черкасском районе.

Пострадали два человека, их с ожогами доставили в больницу. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

"Сложная ночь. Более трех с половиной часов Черкасская область была на тревоге. Враг атаковал нашу область "шахедами". Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар - сейчас уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу", – рассказал Табурец.

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Также он добавил, что обследование территории продолжается.

Атаки России по Украине ракетами и дронами

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Страна-агрессор Россия днем 10 июля ударила управляемой авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в прифронтовом Орехове Запорожской области. Первоначально сообщалось о четырех погибших - женщинах 43, 45, 47 лет и 47-летнем мужчине. Однако затем спасатели достали из-под завалов тела еще трех человек. Таким образом число погибших возросло до семи.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 11 июля, атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

Напомним, в ночь на среду, 12 июля, оккупанты снова вторую ночь подряд атаковали Киев "Шахедами". Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева.

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