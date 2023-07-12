РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

Российские оккупанты запустили на украинскую столицу иранские дроны. ПВО сбило все вражеские цели вокруг Киева.

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РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на среду, 12 июля. Оккупанты вторую ночь подряд устраивают ночные атаки на украинскую столицу.

Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Воздушную тревогу из-за атаки беспилотниками в столице Украины объявляли около 01:21 ночи, а отбой был около 03:33.

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"504-ой день полномасштабного вторжения рф в Украину. Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он вновь использовал барражирующие боеприпасы типа "Shahed". После более чем недельного перерыва, противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов", сообщили в КМВА.

Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО.

"Спасибо хранителям нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи - не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно – свою жизнь", – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Атаки России по Украине ракетами и дронами

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших-от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Страна-агрессор Россия днем 10 июля ударила управляемой авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в прифронтовом Орехове Запорожской области. Четыре человека погибли на месте – женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 11 июля, атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

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