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Путину дважды в день докладывают о войне: Шойгу придумал новую сказку

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2023, 22:50 обновлено 11 июля, 23:03
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В России пытаются сделать видимость того, что Путин якобы контролирует ситуацию в Украине.
Путин, Шойгу
Шойгу заявил, что Путин дважды в день слушает доклады командования / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ранее ходили слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы даже не знает правды о том, что на самом деле происходит на фронте с российскими оккупантами. Однако министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу придумал новую сказку и заявил, что Путину дважды в день рассказывают о ситуации на фронте. Об этом сообщают российские пропагандисты в ТАСС.

Путин якобы "подробно заслушивает" доклады российского командования.

"Детально по каждому направлению", - говорит Шойгу.

видео дня

Он цинично врет о том, что российские оккупанты якобы "воздерживались" от применения кассетных боеприпасов против Украины. Обвиняя США в передаче Украине кассетных боеприпасов, Шойгу придумывает, что теперь и РФ "будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

Передача кассетных боеприпасов Украине

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ вооружат кассетными боеприпасами в рамках нового пакета военной помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Он заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны.

Министр обороны Украины Алексей Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды. Он объяснил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды - освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

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