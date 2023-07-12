В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

По словам официальных лиц США, Арсенал ATACMS в США относительно невелик, и эти ракеты предназначены для других целей.

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В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины

В администрации президента США Джо Байдена негласно обсуждают возможность предоставления Украине ракет большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники среди официальных должностных лиц Соединенных Штатов и Европы. Отмечается, что происходило обсуждение, можно ли отправить Украине ракеты, которые держат для других целей.

"Двое американских и один европейский чиновники рассказали о негласных дебатах в администрации Байдена относительно того, отправлять ли (Украине – ред.) несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности", – отмечают в издании.

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Американские чиновники рассказали, что арсенал таких ракет в США относительно невелик. Те ракеты, которые имеются, были предназначены для других военных планов Пентагона. Эти планы касаются, в частности, Корейского полуострова.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставка ATACMS и другого подобного оружия.

В начале апреля этого года председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины. Однако в конце мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении.

После этого издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS.

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