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Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

Анна Ярославская
30 мая 2023, 10:36 обновлено 30 мая, 10:41
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Президент США Джо Байден заявил, что нужно продолжать предоставлять Украине все необходимое, чтобы защититься от агрессии РФ.
Байден о передаче ракет ATACMS Украине: 'Вопрос все еще в игре'
Джо Байден прокомментировал вопрос предоставления ATACMS Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении. Об этом сообщает CBS News.

Комментируя усиление воздушных атак страны-агрессора РФ на Киев, глава Белого дома отметил, что это "не является неожиданностью".

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", – сказал президент США.

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На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS Байден ответил, что эта тема "все еще в игре", имея в виду, что вопрос продолжает рассматриваться.

Смотрите видео о том, что Байден сказал о предоставлении Украине ракет ATACMS:

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Как сообщал Главред, ряд конгрессменов от Республиканской партии выступает за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого Силам обороны для успешного контрнаступления. Такую же позицию поддерживают и многие демократы. Часть американских законодателей считает, что администрация президента США Джо Байдена должна передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие. В то же время ведутся дискуссии о том, какой из этих видов оружия сейчас является первоочередным для Киева.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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