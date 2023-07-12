"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Зеленский на Совете НАТО-Украина / Коллаж Главред, фото скриншот с YouTube-канала NATO News

В Вильнюсе 12 июля началось первое инаугурационное заседание совета Украина – НАТО.

Открыл заседание Совета НАТО - Украина генсек НАТО Йенс Столтенберг. Генсек НАТО приветствовал на заседании президента Украины Владимира Зеленского.

На заседании присутствуют главы государств и правительств стран-членов НАТО.

видео дня

Как видно на видео, президент Украины Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Это, действительно, исторический момент – союзники и Украина сидят бок об обок, как равные, чтобы обсуждать наше общее видение евроатлантической безопасности", – сказал в ходе вступительной речи Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украине, чтобы помочь ей "освободить земли и сдерживать будущую российскую агрессию".

"На этом саммите мы вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса. И мы приняли решения, которые приведут Украину ближе к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул генсек.

На Совете Украина-НАТО присутсвуют:

Риши Сунак,

Олаф Шольц,

Джо Байден,

Йенс Столтенберг,

Борис Писториус,

Бен Уоллес,

Джастин Трюдо,

Ульф Кристерссон,

Реджеп Тайип Эрдоган

Стоит отметить, что Зеленского встретили лидеры других стран как героя. Президент зашел в зал, где его долго приветствовали и не хотели отпускать Джо Байден и Реджеп Эрдоган. Момент встречи попал на видео.

В Сети уже шутят, что президента страны агрессора Владимира Путина уже "откачивают в Кремле".

Смотрите видео, как встретили Владимира Зеленского на Совете Украина-НАТО:

Совет Украина - НАТО: что нужно знать

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.

В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО.

Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщили СМИ.

Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений.

Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг.

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