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"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

Мария Тупик
12 июля 2023, 15:21 обновлено 12 июля, 15:26
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Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Зеленский на Совете НАТО-Украина
Зеленский на Совете НАТО-Украина / Коллаж Главред, фото скриншот с YouTube-канала NATO News

В Вильнюсе 12 июля началось первое инаугурационное заседание совета Украина – НАТО.

Открыл заседание Совета НАТО - Украина генсек НАТО Йенс Столтенберг. Генсек НАТО приветствовал на заседании президента Украины Владимира Зеленского.

На заседании присутствуют главы государств и правительств стран-членов НАТО.

видео дня

Как видно на видео, президент Украины Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Это, действительно, исторический момент – союзники и Украина сидят бок об обок, как равные, чтобы обсуждать наше общее видение евроатлантической безопасности", – сказал в ходе вступительной речи Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украине, чтобы помочь ей "освободить земли и сдерживать будущую российскую агрессию".

"На этом саммите мы вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса. И мы приняли решения, которые приведут Украину ближе к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул генсек.

На Совете Украина-НАТО присутсвуют:

  • Риши Сунак,
  • Олаф Шольц,
  • Джо Байден,
  • Йенс Столтенберг,
  • Борис Писториус,
  • Бен Уоллес,
  • Джастин Трюдо,
  • Ульф Кристерссон,
  • Реджеп Тайип Эрдоган

Стоит отметить, что Зеленского встретили лидеры других стран как героя. Президент зашел в зал, где его долго приветствовали и не хотели отпускать Джо Байден и Реджеп Эрдоган. Момент встречи попал на видео.

В Сети уже шутят, что президента страны агрессора Владимира Путина уже "откачивают в Кремле".

Зеленский
Зеленский

Смотрите видео, как встретили Владимира Зеленского на Совете Украина-НАТО:

Совет Украина - НАТО: что нужно знать

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.

В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО.

Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщили СМИ.

Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений.

Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг.

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