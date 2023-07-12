"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

В Вильнюсе 12 июля началось первое инаугурационное заседание совета Украина – НАТО.
Открыл заседание Совета НАТО - Украина генсек НАТО Йенс Столтенберг. Генсек НАТО приветствовал на заседании президента Украины Владимира Зеленского.
На заседании присутствуют главы государств и правительств стран-членов НАТО.
Как видно на видео, президент Украины Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Это, действительно, исторический момент – союзники и Украина сидят бок об обок, как равные, чтобы обсуждать наше общее видение евроатлантической безопасности", – сказал в ходе вступительной речи Столтенберг.
Столтенберг также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украине, чтобы помочь ей "освободить земли и сдерживать будущую российскую агрессию".
"На этом саммите мы вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса. И мы приняли решения, которые приведут Украину ближе к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул генсек.
На Совете Украина-НАТО присутсвуют:
- Риши Сунак,
- Олаф Шольц,
- Джо Байден,
- Йенс Столтенберг,
- Борис Писториус,
- Бен Уоллес,
- Джастин Трюдо,
- Ульф Кристерссон,
- Реджеп Тайип Эрдоган
Стоит отметить, что Зеленского встретили лидеры других стран как героя. Президент зашел в зал, где его долго приветствовали и не хотели отпускать Джо Байден и Реджеп Эрдоган. Момент встречи попал на видео.
В Сети уже шутят, что президента страны агрессора Владимира Путина уже "откачивают в Кремле".
Смотрите видео, как встретили Владимира Зеленского на Совете Украина-НАТО:
Совет Украина - НАТО: что нужно знать
Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.
В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО.
Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщили СМИ.
Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений.
Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг.
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