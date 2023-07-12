"Мы нуждается в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-Украина

В Вильнюсе состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО, которое является инструментом интеграции нашей страны в Альянс, а не просто участия.
"Важно сказать, что Совет Украина-НАТО – это не инструмент не просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам чувство, что мы будем в составе Альянса", - отметил президент Владимир Зеленский в Twitter.
Зеленский выразил уверенность, что по завершении войны Украина станет членом НАТО. Он заверил, что Украина будет делать для этого все.
"Все мы нуждаемся в определенности, в частности институциональной определенности. И очень хорошо, что Совет Украина-НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Пока мы идем к членству в НАТО, Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности именно на пути в Альянс. Сейчас есть соответствующий пакет гарантий, и я прошу вас поддержать и присоединиться к нему. Сейчас зафиксировано, что на пути к членству Украины в НАТО не потребуется План действий по членству. И это справедливо. Благодарю вас за это признание", - заявил президент Украины.
Смотрите видео, как встречали Зеленского на Совете Украина-НАТО:
Совет Украина-НАТО
Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.
В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО.
Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщили СМИ.
Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений.
Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг.
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