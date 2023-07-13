Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта Пригожина

По официальной версии, во время бунта Пригожина Путин находился на яхте одного из олигархов.

https://glavred.info/world/zolotarev-rasskazal-pochemu-putin-migom-drapanul-iz-moskvy-vo-vremya-bunta-prigozhina-10485169.html Ссылка скопирована

Золотарев рассказал, почему Путин драпанул из Москвы во время бунта Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин во время мятежа главаря группы "Вагнер" Евгения Пригожина был мишенью №1, а потому он решил покинуть Москву еще до того, как вагнеровцы приблизились к городу. Такое поведение главы Кремля свидетельствует о сильном страхе за собственную жизнь. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Как отметил Золотарев, по официальной версии, Путин находился на яхте одного из олигархов, но по каким-то причинам его транспондер был выключен. Однако такое объяснение не успокаивает эксперта, который считает, что эта паника и бегство политической и бизнес-верхушки страны-агрессора России свидетельствует об их слабости и отсутствии воли.

"Весь этот большой драп в субботу показал, что у политического и бизнес-бомонда Российской Федерации нет стальных яиц, побежали, как миленькие. Видимо, опасались мятежа воинских частей и того, что к вагнеровцам присоединятся военные, которые, мягко говоря, тоже не любят Шойгу и Герасимова. Возможно, этим и объяснялось то, что военные не спешили ввязываться в конфликт и защищать легитимную власть в Кремле", - подчеркнул политолог.

По его словам, столица в таких передрягах превращается в ловушку для политической верхушки. И охрана Путина вполне понимала, что если это мятеж, а первые часы указывали на то, что так и есть, то президент в этой ситуации становится мишенью №1.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.

Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".

Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

Смотрите чат с Андреем Золотаревым специально для Главреда:

Вас может заинтересовать: