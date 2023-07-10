УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли детали

Мария Тупик
10 июля 2023, 16:46 обновлено 10 июля, 16:51
62
Во время встречи диктатора и Пригожина были обсуждены события, произошедшие 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попытался осуществить вооруженный мятеж в России.

Пригожин, Путин
Путин позвал Пригожина на разговор / Коллаж Главред, фото скриншот

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин встречался с командирами и руководством ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня.

По словам Пескова, на встречу были приглашены 35 человек, включая основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

видео дня

Как сообщают росСМИ, встреча длилась около трех часов, а детали беседы не разглашаются.

"Путин выслушал объяснения командиров и оценил деятельность компании на фронте во время войны", - говорится в заявлении.

Зачем Путин вызвал Пригожина

Сообщается, что во время встречи диктатора и Пригожина были обсуждены события, произошедшие 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попытался осуществить вооруженный мятеж в России.

Согласно сообщению Пескова, уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам Пригожин решил покинуть Россию и отправиться в Беларусь.

Более подробные подробности встречи в Кремле и ее результаты остаются неизвестными.

Однако отмечается, что командиры ЧВК "Вагнер" выразили свою преданность и готовность продолжать борьбу за РФ, считая себя сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего.

Как ранее сообщали, газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что Пригожин встретился с Путиным якобы 1 июля в Кремле.

Источник Gulagu.net сообщал, что 1 июля в субботу никакой встречи ни в Кремле, ни в Ново-Огарёво не было.

Мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

Позже Пригожин прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в РФ. он сказал так: "Всех взбодрили".

Читайте также:

Владимир Путин Дмитрий Песков Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:29 Украина
В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:34 Украина
Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:12 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:00

Тогда он был эталонным: как делали томатный сок в СССР

16:46

Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли деталиВидео

16:30

Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

16:29

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:17

Можно ли матери присутствовать на крестинах ребенка: спорные приметы и обычаи

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
16:15

Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривенВидео

16:01

"Неадекватные просто": свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына

15:52

"Слава Путину!": кусочек русского мира прицепился к украинцам в Бремене

15:35

После стремительного падения постепенно восстанавливается рынок электроники и бытовой техники: данные Codes новости компании

Реклама
15:34

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:24

Украинцы все еще активно покупают на AliExpress. В Emporium назвали причины новости компании

15:12

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: об этом догадываются лишь единицы

15:12

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:07

"Покупайте нарезанный": эксперт назвала лучшее место, чтобы спасти хлеб от плесени

14:58

Важное решение принято: Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО

14:57

Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС

14:39

Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

14:37

Войска РФ в Бахмуте в ловушке, ВСУ берут город под огневой контроль – Сырский

14:36

Давать воду по часам под видом ремонтов: украинцев предупредили о проблемах

14:12

В Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar

Реклама
14:11

Гороскоп на завтра 11 июля 2023: Раку – напряжение, Овну – новые идеи

13:59

Окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО - Эрдоган

13:48

"А Суровикин где?": в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта ПригожинаВидео

13:36

И днем и ночью: 3 знака зодиака, которые обожают хорошо покушать

12:51

Страны НАТО устранят ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс - Кулеба

12:44

Перезагрузка любимой истории: начались съемки "Женского врача. Новая жизнь"

12:38

Пенсии получат не все: что делать украинцам, у которых не хватит стажа

12:24

Утром или вечером: когда лучше всего собирать огурцы

12:20

"Отношение изменилось": 89% украинцев хотят вступления в НАТО

11:46

Мадонна впервые после реанимации показалась на людях: как выглядит звезда

11:32

"Как площадь Одессы": ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

11:28

На зарядке дольше, чем в руках: что делать, если телефон быстро разряжается

11:26

Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – ПортниковВидео

11:16

После 20 лет отношений: Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно сыграли свадьбу

11:03

Портников пояснил, что помешает Украине быстро стать членом НАТО

10:56

Китайские партнеры РФ в 2023 году через посредника выиграли на гостендерах в Украине более 2,6 млрд грн актуально

10:35

Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен

10:16

Не увидел 2-месячную дочь: погиб пограничник, который держал оборону Киева

10:07

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

10:03

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

Реклама
09:57

Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

09:38

Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

09:06

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

08:50

Что скрывают бармены: зачем в коктейле 2 трубочки

08:08

Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

08:08

"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять