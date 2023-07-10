Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли детали

Во время встречи диктатора и Пригожина были обсуждены события, произошедшие 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попытался осуществить вооруженный мятеж в России.

https://glavred.info/world/putin-perepugalsya-i-vyzval-srochno-prigozhina-na-razgovor-v-kremle-raskryli-detali-10484557.html Ссылка скопирована

Путин позвал Пригожина на разговор / Коллаж Главред, фото скриншот

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин встречался с командирами и руководством ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня.

По словам Пескова, на встречу были приглашены 35 человек, включая основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

видео дня

Как сообщают росСМИ, встреча длилась около трех часов, а детали беседы не разглашаются.

"Путин выслушал объяснения командиров и оценил деятельность компании на фронте во время войны", - говорится в заявлении.

Зачем Путин вызвал Пригожина

Сообщается, что во время встречи диктатора и Пригожина были обсуждены события, произошедшие 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попытался осуществить вооруженный мятеж в России.

Согласно сообщению Пескова, уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам Пригожин решил покинуть Россию и отправиться в Беларусь.

Более подробные подробности встречи в Кремле и ее результаты остаются неизвестными.

Однако отмечается, что командиры ЧВК "Вагнер" выразили свою преданность и готовность продолжать борьбу за РФ, считая себя сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего.

Как ранее сообщали, газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что Пригожин встретился с Путиным якобы 1 июля в Кремле.

Источник Gulagu.net сообщал, что 1 июля в субботу никакой встречи ни в Кремле, ни в Ново-Огарёво не было.

Мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

Позже Пригожин прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в РФ. он сказал так: "Всех взбодрили".

Читайте также: