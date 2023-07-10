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Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 08:08 обновлено 10 июля, 08:09
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Диктатор Владимир Путин виделся с Пригожиным в Москве после его мятежа, пишут СМИ. Его якобы сопровождали командиры ЧВК "Вагнера".
Путин вызывал Пригожина в Кремль 'на ковер' после провала мятежа — СМИ
Путин встречался с Пригожиным у Кремля после провала мятежа - Libération / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после неудачного бунта встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в столице страны-агрессора ‒ Москве. Об этом сообщает французское издание Libération со ссылкой на собственные источники в западной разведке.

По их информации, Пригожина вместе с другими командирами "вагнеровцев" якобы вызывали в Кремль еще 1 июля. Кроме Путина, главарь ЧВК "Вагнера" встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым и руководителем российской разведки Сергеем Нарышкиным, утверждают журналисты Libération.

К слову, после своего неудачного однодневного мятежа Евгения Пригожина и боевиков "Вагнера" в Кремле объявили, что их главарь уедет в Беларусь ‒ под крыло тамошнего диктатора Александра Лукашенко. Кроме того, российский диктатор Путин предложил вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в соседнюю страну.

видео дня

Мятеж Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

Позже Пригожин прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в РФ. он сказал так: "Всех взбодрили".

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