Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

Российский диктатор мог уводить Герасимова с должности командующего оккупационными войсками в Украине.

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Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина / Коллаж: Главред, фото: Выкипедия, скриншот из видео

После наступления на Москву, которое устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Владимир Путин мог уволить Валерия Герасимова с должности командующего оккупационными войсками в Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Путин продолжает чистки высшего руководства РФ и пытается восстановить полный контроль.

Информация об увольнении Герасимова официально не была подтверждена, но если это правда, то он не продержался в должности даже полгода.

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По данным издания, новым командующим оккупационными войсками мог стать генерал-полковник Михаил Теплинский, командовавший Воздушно-десантными войсками РФ. Сам же Герасимов мог остаться в должности начальника Генштаба РФ.

Также сообщается, что Путин мог уволить с должностей генерал-полковника Михаила Мизинцева ("Мариупольского Потрошителя") и генерала Рустама Мурадова, который провалил наступление на Угледар.

Путин проводит чистки

Британское издание Financial Times пишет, что высокопоставленный генерал российских оккупантов Сергей Суровикин задержан за хорошие отношения с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который ранее устроил военный мятеж с походом на Москву.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - рассказали журналисты со ссылкой на три источника.

По данным журналистов, в верхушке РФ сказали, что Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Военный мятеж Пригожина, который стал первой за последние десятилетия попыткой переворота, подорвал "авторитет" Путина, и теперь директор РФ пытается восстановить свою репутацию и подавить критику.

Позже журналисты Reuters сообщили о том, что после Суровикина исчез и начальник штаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов. Он не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова.

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