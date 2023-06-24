Пригожин начал восстание в России, Путин на стороне Шойгу и Герасимова – ISW

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж для того, чтобы отстранить верхушку страны-агрессора России и бизнес от власти. Возможно, он просчитался, когда думал, что его поддержит российский директор Владимир Путин, который в последнее время больше связан с главой Минобороны оккупантов Шойгу и руководителем Генштаба Герасимовым. Путин не согласится на их отстранение. Об этом заявили в Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что вооруженный бунт Пригожина рассчитан на отстранение верхушки "элиты" безопасности и бизнеса от власти, но не на прекращение развязанной Россией войны против Украины.
"Пригожин, скорее всего, намеревается действительно поднять вооруженный мятеж против Минобороны России, а не ожидать, что поддержка Кремля приведет к смене руководства Минобороны или только к риторической эскалации", - отметили специалисты.
По их мнению, Пригожин, вероятно, серьезно просчитался, когда пошел на такой шаг. Он ошибочно верил в поддержку Путина.
"Однако такое непредвиденное обстоятельство чрезвычайно маловероятно, учитывая, что Путин в последнее время более тесно связан с Минобороны, а реакция Кремля на позицию Пригожина до сих пор свидетельствует об удивлении и отсутствии согласия с Пригожиным", - отметили специалисты.
Пригожин может пойти против Кремля
Аналитики не исключили не только демарша Пригожина против руководства Минобороны оккупантов, но и похода боевиков ЧВК Вагнера на Москву.
"Очевидное начало вооруженного восстания Пригожиным является кульминацией его кампании по сохранению контроля над своими вооруженными силами, и он, вероятно, рассматривает восстание как экзистенциальную попытку выживания", - считают в ISW.
В Институте изучения войны подчеркнули, что Путин вряд ли согласится на свержение Минобороны. Отстранение Шойгу и Герасимова станет ударом по стабильности власти самого Путина.
Вооруженный мятеж Пригожина в России
Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.
После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.
24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.
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