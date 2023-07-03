Пономарев подчеркнул, что после российского диктатора Владимира Путина президентское кресло будет раскаленным.

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Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после Путина / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот: видео Telegram

В стране-агрессоре России любой может стать преемником, если его назначат. Вопрос вероятности, кто им может быть. И самый интересный вопрос – сможет ли этот преемник удержаться в этом кресле. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

Как отметил Пономарев, после российского диктатора Владимира Путина президентское кресло будет, мягко говоря, раскаленным: будет и сильная конкуренция внутри, и сильное давление снаружи.

"Не думаю, например, что Легион Свобода России согласится с каким-нибудь Мишустиным в качестве преемника Путина – там будут свои мысли на эту тему. Как и вообще о целесообразности сохранения кресла президента России – есть очень большие сомнения в том, что останется должность президента РФ и что останется сама Российская Федерация", - подчеркнул экс-депутат Госдумы РФ.

Он отметил, что сейчас мы, конечно, можем говорить с чисто политической точки зрения о том, что есть премьер-министр, который, согласно Конституции, может претендовать на эту должность в случае, если Путин по какой-то причине отстраняется от власти. Есть, с другой стороны, Дмитрий Медведев в совете безопасности, единственный заместитель Путина, и там может возникнуть некая коллективная модель руководства, хотя она неконституционна.

"Но удержаться они смогут только в том случае, если с этим согласится Запад. Потому что главная задача, которую должен будет решить преемник – это нормализация отношений с Западом. Он должен будет прекратить эту войну, вывести войска с территории Украины, а дальше появится предмет для переговоров: репарации или нет, военные преступники или нет, ядерное оружие или нет, демилитаризация России или нет, самоопределение регионов или нет и т.д. Очень много вопросов. И у меня нет оптимизма на эту тему, потому что, если Украина не стукнет кулаком по столу и не скажет: "Нет, ребята, мы сами будем как лидер коалиции и страна, которая проливала кровь, решать, что дальше будет с властью в побежденной стране", западные товарищи будут готовы сдать все, что можно", - сказал Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

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