УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после Путина

Алина Дембицкая
3 июля 2023, 03:40
6
Пономарев подчеркнул, что после российского диктатора Владимира Путина президентское кресло будет раскаленным.
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после Путина
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после Путина / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот: видео Telegram

В стране-агрессоре России любой может стать преемником, если его назначат. Вопрос вероятности, кто им может быть. И самый интересный вопрос – сможет ли этот преемник удержаться в этом кресле. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

Как отметил Пономарев, после российского диктатора Владимира Путина президентское кресло будет, мягко говоря, раскаленным: будет и сильная конкуренция внутри, и сильное давление снаружи.

"Не думаю, например, что Легион Свобода России согласится с каким-нибудь Мишустиным в качестве преемника Путина – там будут свои мысли на эту тему. Как и вообще о целесообразности сохранения кресла президента России – есть очень большие сомнения в том, что останется должность президента РФ и что останется сама Российская Федерация", - подчеркнул экс-депутат Госдумы РФ.

Он отметил, что сейчас мы, конечно, можем говорить с чисто политической точки зрения о том, что есть премьер-министр, который, согласно Конституции, может претендовать на эту должность в случае, если Путин по какой-то причине отстраняется от власти. Есть, с другой стороны, Дмитрий Медведев в совете безопасности, единственный заместитель Путина, и там может возникнуть некая коллективная модель руководства, хотя она неконституционна.

"Но удержаться они смогут только в том случае, если с этим согласится Запад. Потому что главная задача, которую должен будет решить преемник – это нормализация отношений с Западом. Он должен будет прекратить эту войну, вывести войска с территории Украины, а дальше появится предмет для переговоров: репарации или нет, военные преступники или нет, ядерное оружие или нет, демилитаризация России или нет, самоопределение регионов или нет и т.д. Очень много вопросов. И у меня нет оптимизма на эту тему, потому что, если Украина не стукнет кулаком по столу и не скажет: "Нет, ребята, мы сами будем как лидер коалиции и страна, которая проливала кровь, решать, что дальше будет с властью в побежденной стране", западные товарищи будут готовы сдать все, что можно", - сказал Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

20:15 Украина
"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

19:32 Украина
Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

18:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

Какой сегодня праздник 3 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после ПутинаВидео

03:10

Путин больше не может приказать взорвать Запорожскую АЭС: Пионтковский объяснил причину

02:35

Вера Брежнева стала жертвой мошенников и предупредила остальных про опасность

02:05

Пономарев спрогнозировал, пойдет ли Россия войной на страны НАТО

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:33

Мужчина придумал гениальный и полезный способ утилизации битой посуды

02 июля, воскресенье
23:59

Лишь 1% людей справится с этой оптической иллюзией: надо найти лицо человека

23:16

Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

22:42

Угрожали поломать ногу: сотрудники ТЦК ворвались в частный домВидео

Реклама
22:31

"РФ не является государством": страна-агрессор не сохранится в нынешнем виде - Данилов

21:51

Как заставить украинцев аж бегом выучить английскиймнение

21:32

"Часть земель надо отдать РФ": в Британии скандал из-за заявлений об Украине

21:20

Женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного: люди назвали это имя "ужасным"

21:10

Чисто, преданно и вечно: как понять, что собака по-настоящему любит вас

20:15

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летомВидео

19:37

Аврал на работе, шквал проблем и сложные испытания: астролог назвал 4-х неудачников июляВидео

19:32

"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

18:51

Любовь, кольца и рок-н-ролл: Мик Джаггер обручился с мамой своего 8-го ребенка

18:50

Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

18:37

Мужчина с собакой прошел 200 км из Херсона в Одессу, его не пустили в автобус

Реклама
17:53

"Пациент стабилен!": Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих

17:52

Гигантская воронка и столб дыма: у базы "Шахедов" в РФ прогремел взрыв

17:48

Вучич анонсировал "эскалацию" в Косово из-за контрнаступления ВСУ

17:31

Гороскоп на июль-2023: Козерога ждет шквал проблем, Близнецов – светлая полосаЭксклюзив

17:02

Как правильно назвать на украинским пододеяльник: Авраменко дал ответ

16:54

У Зеленского спрогнозировали вероятного преемника Путина и сроки окончания войны

16:51

Тарабарова повеселила фанатов фото, на котором играют ее дочери-крохи

16:48

"Надежды РФ утоплены в море": Зеленский приехал в Одессу

16:46

Почему после стирки нужно держать дверцу стиральной машины открытой

16:36

Зачем в варенье из абрикосов добавляют крахмал: полезная хитрость опытных хозяек

16:19

Получить скидку на 50% на коммуналку: кто из украинцев имеет право

16:18

Смешные женские имена, которые считали нормальными в СССР

15:52

Эксперт спрогнозировал, сильно ли подорожает бензин в Украине

15:51

Угроза теракта на ЗАЭС: Пономарев откровенно ответил, пересечет ли Путин красную линиюВидео

15:41

Эйфория после паранойи: психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина

15:23

Пальчики оближешь: рецепт невероятных котлет с яблоками от Аллы Пугачевой

15:00

Для кого угодно и где угодно - Валерий Меладзе угодил в скандал с концертами

14:55

"Алкоголики и наркоманы": Буданов высмеял фейк РФ о своей "гибели"

14:42

Медсестра бросила работу ради странного занятия: теперь она получает 230 тысяч

14:29

"Украина - Земля Санникова": Медведев сверкнул новыми гранями бреда

Реклама
13:58

ВСУ заходят с флангов: украинские военные продвигаются вперед под Бахмутом

13:57

Сын удивил прощальным постом: в сети утверждают, что Кадыров при смерти

13:41

"Такие бойцы бывают раз в жизни": экс-чемпион раскритиковал Фьюри за отказ от боя с Усиком

13:03

"Забрал кошелек и иконы": Никитюк с сарказмом оценила слухи о своем романеВидео

12:57

"Глупая фальшь": "черненькая из НеАнгелов" опровергла слухи про побег в РФ

12:56

"Бесхребетная мокрица": Гиркин смачно плюнул в лицо ПутинуВидео

12:41

Наилучший результат и экономия: как правильно использовать бумажные полотенца

12:21

Учительница 20 лет прогуливала школу: нашлась "пропажа" в неожиданном месте

12:20

Как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина": языковед объяснил разницуВидео

12:14

"Практически не двигается": СМИ рассказали, как себя чувствует больная Мадонна

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять