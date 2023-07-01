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Коваленко рассказал, как НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ

Алина Дембицкая
1 июля 2023, 02:00
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Альянс может начать сухопутную операцию с нанесением превентивных ракетных ударов по объектам на территории России, подчеркнул Коваленко.
Коваленко рассказал, как НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ
НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Facebook А. Коваленко

Если страна-агрессор Россия осуществит подрыв Запорожской атомной электростанции, то НАТО может применить 5-ю статью Альянса, то есть начнет военную операцию против РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, в случае подрыва ЗАЭС, вероятнее всего, военная операция будет уже на территории России, потому что надо будет решать проблему неконтролируемого и неадекватного руководства России.

"Угрозы со стороны РФ будут только расти. Это может быть и сухопутная операция нанесением превентивных ракетных ударов по объектам на территории России. Также возможны разнообразные комплексные решения, которые способны остановить российское руководство от столь радикального шага, как подрыв Запорожской атомной электростанции. Угроза подрыва ЗАЭС все-таки существует", - подчеркнул военно-политический обозреватель.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза подрыва Россией ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский 22 июня сказал, что страна-оккупант Россия изучает возможность реализации сценария теракта на Запорожской атомной электростанции. По словам Зеленского, информация уже передана государствам-партнерам. Мир должен не допустить катастрофы.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия утвердила план возможного подрыва Запорожской АЭС. По мнению главы военной разведки, в случае приказа из Кремля исполнители его быстро реализуют.

30 июня в ГУР рассказали, что специалисты и оккупанты РФ стали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Тем, кто подписал контракты с Росатомом, захватчики рекомендовали до 5 июля выехать в оккупированный Крым. В Энергодаре стало меньше вражеских военных патрулей.

Как отметил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин, если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только через несколько часов.

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