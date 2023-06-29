"Есть большие сомнения": Пономарев рассказал, доживет ли Путин до следующих выборов

Экс-депутат Госдумы РФ подчеркнул, что у него есть большие сомнения относительно реализации президентских выборов в РФ в марте 2024 года.

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Пономарев рассказал, доживет ли Путин до следующих выборов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Главред

В марте 2024 года в стране-агрессоре России должны состояться президентские выборы, впрочем, есть большая вероятность, что их не будет. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

"На данный момент мой прогноз, что выборов не будет. Или Путин не доживет, или выборов не будет, или еще что-то", - сказал Пономарев.

Как отметил экс-депутат Госдумы РФ, у него есть большие сомнения относительно реализации этой процедуры в марте следующего года.

"У меня есть большие сомнения, что эта процедура в марте 2024 года, как это предусмотрено конституцией, будет происходить. Большие сомнения", - подчеркнул он.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

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