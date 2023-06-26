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"Старый и немощный Путин очень завидует Буданову": Пономарев удивил подробностями

Алина Дембицкая
26 июня 2023, 15:40 обновлено 26 июня, 15:40
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Путин – это жалкий подражатель, у которого нет ничего своего, подчеркнул экс-депутат Госдумы РФ.
'Старый и немощный Путин очень завидует Буданову': Пономарев удивил подробностями
Пономарев заявил, что Путин очень завидует Буданову / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин очень завидует руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову. Глава Кремля даже начал жалко подражать главе ГУР. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

"Путин – это жалкий подражатель, у которого нет ничего своего. Вся его политика выстроена в стиле "сам дурак", потому что ничего более разумного он сказать не может. Американцы это называют красивым словом what about is, то есть мы что-то делаем неладное, так вы и сами такие, а по-русски это называется "сам дурак", - подчеркнул Пономарев.

Как отметил экс-депутат Госдумы РФ, история по поводу так называемой "санитарной зоны", которую российский диктатор хочет создать на территории Украины – это жалкое подражание Путиным Кирилла Буданова, которому он очень завидует.

"Буданов молодой и девушки его любят, а Путин старый и немощный. Это Буданов сказал о том, что нужно выстроить санитарную границу вдоль российско-украинской границы на территории России, чтобы оттуда не было никаких обстрелов и тому подобное. Это была идея Буданова, а Путин сейчас эту идею отражает. Вот только для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы у Путина были подходящие люди в команде, а у него пока только, прости господи, Шойгу с Герасимовым", - рассказал Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Путин пригрозил созданием "санитарной зоны" в Украине

Недавно Путин пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

"Если прилеты на территорию РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас", - заявил российский диктатор.

Российский чиновник, заместитель председателя Совбеза страны-оккупанта России Дмитрий Медведев после странных заявлений Путина и себе размечтался о "санитарной зоне" до Львова, который он назвал "польским Лембергом".

"С учетом враждебных решений по поставкам "киевскому режиму" все больше дальнобойных видов оружия, такая линия должна проходить возле Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - выдал Медведев.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского диктатора о "санитарной зоне". Он подчеркнул, что Путин открыто декларирует свою единственную цель: деиндустриализацию Украины (разрушение объектов инфраструктуры и энергетики) и создание серой "санитарной" (загрязненной, безлюдной) зоны.

Смотрите интервью с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

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