Надеемся, эта информация поможет вам спланировать посадку картофеля и получить хороший урожай!

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ChatGPT назвал точные даты, когда лучше всего сажать картофель в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю

При какой температуре сажать картофель

Весна - время посадки картофеля в Украине. Каждый человек выбирает дату по разному - кто-то смотрит на соседей, кто-то ориентируется по лунному календарю, а некоторые смотрят на погоду.

Главред решил узнать, когда лучше всего сажать картошку в 2025 году у искусственного интеллекта.

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Прежде всего, ChatGPT советует обращать внимание на погоду.

"В Украине картофель обычно сажают весной, когда почва прогревается до +6…+8°C на глубине 10 см", - говорится в ответе ИИ.

Кроме того, для определенного региона есть определенное время для посадки картофеля:

Южные регионы (Одесская, Херсонская, Запорожская области): с конца марта по середину апреля .

с . Центральные регионы (Киевская, Черкасская, Полтавская области): с начала по конец апреля .

с . Северные и западные регионы (Львовская, Волынская, Черниговская области): с середины апреля до начала мая.

"Для точного времени посадки лучше следить за прогнозом погоды в 2025 году. Если весна будет холодной, посадку можно отложить на несколько дней. Также важно учитывать фазу Луны — многие садоводы рекомендуют сажать картофель на растущую Луну для лучшего урожая", - советует ChatGPT.

Когда сажать картошку в 2025 году в Украине по мнению ИИ / Фото: скриншот

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю:

Согласно лунному календарю на 2025 год, наиболее подходящими днями для посадки картофеля, по мнению ИИ являются:

Апрель: 5–7, 12–13, 20–22 числа.

5–7, 12–13, 20–22 числа. Май: 5–6, 10–11, 19–20 числа. ​

Также искусственный интеллект дал некоторые рекомендации при посадке картофеля:

Убедитесь, что почва прогрелась до необходимых температур перед посадкой.​ Перекопайте участок, внесите перегной или компост для улучшения плодородия.​ За 20–30 дней до посадки начните проращивание картофеля в теплом и светлом месте. ​ Если весна будет прохладной, возможно, стоит отложить посадку на более поздний срок.​

Когда сажать картошку в 2025 году в Украине по мнению ИИ / Фото: скриншот

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Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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