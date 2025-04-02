ChatGPT назвал точные даты: когда лучше всего сажать картофель в Украине

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для посадки по лунному календарю
- При какой температуре сажать картофель
Весна - время посадки картофеля в Украине. Каждый человек выбирает дату по разному - кто-то смотрит на соседей, кто-то ориентируется по лунному календарю, а некоторые смотрят на погоду.
Главред решил узнать, когда лучше всего сажать картошку в 2025 году у искусственного интеллекта.
Прежде всего, ChatGPT советует обращать внимание на погоду.
"В Украине картофель обычно сажают весной, когда почва прогревается до +6…+8°C на глубине 10 см", - говорится в ответе ИИ.
Кроме того, для определенного региона есть определенное время для посадки картофеля:
- Южные регионы (Одесская, Херсонская, Запорожская области): с конца марта по середину апреля.
- Центральные регионы (Киевская, Черкасская, Полтавская области): с начала по конец апреля.
- Северные и западные регионы (Львовская, Волынская, Черниговская области): с середины апреля до начала мая.
"Для точного времени посадки лучше следить за прогнозом погоды в 2025 году. Если весна будет холодной, посадку можно отложить на несколько дней. Также важно учитывать фазу Луны — многие садоводы рекомендуют сажать картофель на растущую Луну для лучшего урожая", - советует ChatGPT.
Благоприятные дни для посадки по лунному календарю:
Согласно лунному календарю на 2025 год, наиболее подходящими днями для посадки картофеля, по мнению ИИ являются:
- Апрель: 5–7, 12–13, 20–22 числа.
- Май: 5–6, 10–11, 19–20 числа.
Также искусственный интеллект дал некоторые рекомендации при посадке картофеля:
- Убедитесь, что почва прогрелась до необходимых температур перед посадкой.
- Перекопайте участок, внесите перегной или компост для улучшения плодородия.
- За 20–30 дней до посадки начните проращивание картофеля в теплом и светлом месте.
- Если весна будет прохладной, возможно, стоит отложить посадку на более поздний срок.
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Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
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