Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением

Есть одно растение, которое поможет отпугнуть вредителей от картофеля.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-kartofelya-stanet-bolshe-esli-posadit-ego-ryadom-s-odnim-rasteniem-10651715.html Ссылка скопирована

Что посадить рядом с картофелем / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что посадить возле картофеля

Какое растение отпугивает вредителей

Картофель имеет много замечательных растений-спутников, которые помогают увеличить урожайность. Такая концепция посадки является популярной среди многих хозяев, поскольку многие фрукты, овощи и цветы могут приносить пользу друг другу.

Главред решил разобраться, возле каких растений можно посадить картофель.

видео дня

Что можно посадить рядом с картофелем

Когда дело доходит до выращивания картофеля, одной из лучших культур, которые можно посадить рядом с ним, является чеснок, пишет express.co.uk.

Почему нужно сажать чеснок рядом с картофелем

Если чеснок растет рядом с картофелем, то он защищает своего соседа от неприятных вредителей. Также чеснок обладает природными противогрибковыми свойствами. Если посадить его рядом с картофелем, он может помочь предотвратить заболевание картофеля фитофторозом.

Некоторые эксперты по садоводству советуют высаживать чеснок кругами вокруг посевов картофеля.

Кроме того, чеснок может иметь пользу и для других растений в саду, таких как капуста, свекла, огурцы и шпинат.

В то же время, посадка фасоли и гороха рядом с картофелем может обогатить почву, в которой растет картофель, питательными веществами.

Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред