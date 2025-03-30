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Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением

Мария Николишин
30 марта 2025, 20:00
209
Есть одно растение, которое поможет отпугнуть вредителей от картофеля.
Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением
Что посадить рядом с картофелем / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что посадить возле картофеля
  • Какое растение отпугивает вредителей

Картофель имеет много замечательных растений-спутников, которые помогают увеличить урожайность. Такая концепция посадки является популярной среди многих хозяев, поскольку многие фрукты, овощи и цветы могут приносить пользу друг другу.

Главред решил разобраться, возле каких растений можно посадить картофель.

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Что можно посадить рядом с картофелем

Когда дело доходит до выращивания картофеля, одной из лучших культур, которые можно посадить рядом с ним, является чеснок, пишет express.co.uk.

Почему нужно сажать чеснок рядом с картофелем

Если чеснок растет рядом с картофелем, то он защищает своего соседа от неприятных вредителей. Также чеснок обладает природными противогрибковыми свойствами. Если посадить его рядом с картофелем, он может помочь предотвратить заболевание картофеля фитофторозом.

Некоторые эксперты по садоводству советуют высаживать чеснок кругами вокруг посевов картофеля.

Кроме того, чеснок может иметь пользу и для других растений в саду, таких как капуста, свекла, огурцы и шпинат.

В то же время, посадка фасоли и гороха рядом с картофелем может обогатить почву, в которой растет картофель, питательными веществами.

Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением
Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

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