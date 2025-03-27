Какие овощи сажать в апреле в открытый грунт: урожай попрет как на дрожжах

Сроки посадки моркови, свеклы, лука - подготовка грядок весной и календарь огородника.

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Чем удобрять почву перед посадкой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Dariusz Sbirenda, Pexels/Joice Rivas

Вы узнаете:

Когда высаживать помидоры

Огурцы - сроки посадки

Календарь огородника на апрель

Апрель — это насыщенный период для садоводов, который требует активной подготовки почвы, защиты растений от вредителей и заболеваний. Это время также благоприятно для посева семян и высадки рассады.

Об особенностях высадки самых популярных культур в апреле идет речь в материале издания Главред.

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Помидоры

Они являются теплолюбивыми и не переносят резких изменений температуры, поэтому их высадку в открытый грунт лучше проводить ближе к концу месяца, при температуре около +15 градусов. Для адаптации рассады предпочтительны прохладные условия, пасмурная погода или утренние и вечерние часы. В теплицах же их можно высаживать уже с начала апреля.

Перец

Его высаживают в теплицы одновременно с помидорами, когда почва достаточно прогрелась и отсутствуют заморозки. Для открытого грунта момент высадки лучше отложить до конца месяца, когда температура установится не ниже 16–17 градусов. Низкие температуры могут затормозить рост рассады и отложить плодоношение.

/ Главред

Картофель

Эту культуру можно начинать сажать с начала апреля, а при необходимости — до конца месяца, учитывая погодные условия. В это время почва насыщена влагой, что способствует быстрому росту подготовленных клубней. Высаживать картошку можно разными способами: под солому, в траншеи, гребни или под лопату. Хотя ранний урожай не отличается хорошей сохранностью, он радует качеством.

Морковь

Она имеет длительный период прорастания семян — 2–3 недели. Для ускорения можно предварительно замачивать семена, чтобы устранить эфирные масла на их поверхности. Высаживать морковь лучше в конце месяца на лёгких, хорошо освещённых почвах без застоя влаги. Семена размещают рядками с расстоянием 20 см и с интервалами в 5 см между ними, густо, чтобы потом проредить.

Огурцы

В теплицах высаживают с первых дней апреля при температуре около 20 градусов. Для полива важно использовать только тёплую воду, чтобы не навредить растениям.

Редис

Можно сеять в открытый грунт с начала апреля, если позволяют погодные условия. Семена быстро прорастают при положительной температуре, и для ускорения их можно замачивать с добавлением стимуляторов роста. Для регулярного сбора свежего урожая редис высаживают с интервалом в неделю. Грядку лучше расположить на солнечном, защищённом от ветра участке, а лучшими предшественниками будут бобовые, паслёновые или бахчевые культуры.

Календарь огородника на апрель

1 апреля: Убывающая луна — идеальное время для полива, внесения удобрений, очистки участка и подготовки грядок;

2 апреля: Убывающая луна — дайте растениям отдохнуть, воздержитесь от работы с почвой;

3 апреля: Убывающая луна — займитесь планированием посадок, созданием цветников и клумб;

4 апреля: Новолуние — уделите время подготовительным и планировочным работам;

5 апреля: Растущая луна — проводите подвязку деревьев, начинайте посадку редиса и салата;

6 апреля: Растущая луна — возможно внесение минеральных удобрений, подходит время для посадки корнеплодов;

7 апреля: Растущая луна — в отсутствие заморозков высаживайте многолетники и устойчивые к холоду однолетники;

8 апреля: Растущая луна — при благоприятной погоде можно пересаживать фруктовые деревья;

9 апреля: Растущая луна — органическая подкормка комнатных и тепличных растений;

10 апреля: Растущая луна — удачное время для посадки фасоли, гороха, вьющихся растений;

11 апреля: Растущая луна — займитесь поливом, опрыскиванием и внесением удобрений на грядках;

12 апреля: Первая четверть — сейте зелень и листовые культуры, добавляйте органические удобрения;

13 апреля: Растущая луна — пикируйте рассаду, ухаживайте за ней: поливайте, удобряйте, рыхлите и освещайте;

14 апреля: Растущая луна — сейте семена на рассаду, пикируйте и обеспечивайте питательные вещества;

15 апреля: Растущая луна — день отдыха, не рекомендуются работы с растениями и почвой;

16 апреля: Растущая луна — сеете газонную траву, подвязывайте фруктовые деревья;

17 апреля: Растущая луна — время для посадки комнатных цветов и внесения минеральных удобрений;

18 апреля: Растущая луна — активно работайте с почвой: перекапывайте, рыхлите, удобряйте;

19 апреля: Полнолуние — посвятите день планированию и подготовительным процессам;

20 апреля: Убывающая луна — подходит для посадки косточковых деревьев: слив, вишен, персиков, абрикосов;

21 апреля: Убывающая луна — сажайте луковичные растения, поливайте и удобряйте органическими составами;

22 апреля: Убывающая луна — высаживайте огурцы, тыквы, патиссоны, прививайте деревья;

23 апреля: Убывающая луна — займитесь борьбой с вредителями, в том числе в теплицах;

24 апреля: Убывающая луна — обрезайте деревья и кусты, сейте острый перец;

25 апреля: Убывающая луна — время для посадки корнеплодов (например, картофеля) и овощей длительного хранения;

26 апреля: Убывающая луна — оставьте растения в покое, займитесь благоустройством участка;

27 апреля: Третья четверть — дайте отдых себе, растениям и грунту, продолжайте наводить порядок;

28 апреля: Убывающая луна — сосредоточьтесь на уничтожении вредителей в саду и огороде;

29 апреля: Убывающая луна — сейте капусту, паслёновые культуры, скороспелые корнеплоды;

30 апреля: Убывающая луна — подходящее время для прививок, укоренения черенков и обрезки кустарников.

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Что такое помидор? Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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