Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Какие овощи сажать в апреле в открытый грунт: урожай попрет как на дрожжах

Алексей Тесля
27 марта 2025, 16:47
62
Сроки посадки моркови, свеклы, лука - подготовка грядок весной и календарь огородника.
рассада
Чем удобрять почву перед посадкой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Dariusz Sbirenda, Pexels/Joice Rivas

Вы узнаете:

  • Когда высаживать помидоры
  • Огурцы - сроки посадки
  • Календарь огородника на апрель

Апрель — это насыщенный период для садоводов, который требует активной подготовки почвы, защиты растений от вредителей и заболеваний. Это время также благоприятно для посева семян и высадки рассады.

Об особенностях высадки самых популярных культур в апреле идет речь в материале издания Главред.

видео дня

Помидоры

Они являются теплолюбивыми и не переносят резких изменений температуры, поэтому их высадку в открытый грунт лучше проводить ближе к концу месяца, при температуре около +15 градусов. Для адаптации рассады предпочтительны прохладные условия, пасмурная погода или утренние и вечерние часы. В теплицах же их можно высаживать уже с начала апреля.

Перец

Его высаживают в теплицы одновременно с помидорами, когда почва достаточно прогрелась и отсутствуют заморозки. Для открытого грунта момент высадки лучше отложить до конца месяца, когда температура установится не ниже 16–17 градусов. Низкие температуры могут затормозить рост рассады и отложить плодоношение.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
/ Главред

Картофель

Эту культуру можно начинать сажать с начала апреля, а при необходимости — до конца месяца, учитывая погодные условия. В это время почва насыщена влагой, что способствует быстрому росту подготовленных клубней. Высаживать картошку можно разными способами: под солому, в траншеи, гребни или под лопату. Хотя ранний урожай не отличается хорошей сохранностью, он радует качеством.

Морковь

Она имеет длительный период прорастания семян — 2–3 недели. Для ускорения можно предварительно замачивать семена, чтобы устранить эфирные масла на их поверхности. Высаживать морковь лучше в конце месяца на лёгких, хорошо освещённых почвах без застоя влаги. Семена размещают рядками с расстоянием 20 см и с интервалами в 5 см между ними, густо, чтобы потом проредить.

Огурцы

В теплицах высаживают с первых дней апреля при температуре около 20 градусов. Для полива важно использовать только тёплую воду, чтобы не навредить растениям.

Редис

Можно сеять в открытый грунт с начала апреля, если позволяют погодные условия. Семена быстро прорастают при положительной температуре, и для ускорения их можно замачивать с добавлением стимуляторов роста. Для регулярного сбора свежего урожая редис высаживают с интервалом в неделю. Грядку лучше расположить на солнечном, защищённом от ветра участке, а лучшими предшественниками будут бобовые, паслёновые или бахчевые культуры.

Календарь огородника на апрель

  • 1 апреля: Убывающая луна — идеальное время для полива, внесения удобрений, очистки участка и подготовки грядок;
  • 2 апреля: Убывающая луна — дайте растениям отдохнуть, воздержитесь от работы с почвой;
  • 3 апреля: Убывающая луна — займитесь планированием посадок, созданием цветников и клумб;
  • 4 апреля: Новолуние — уделите время подготовительным и планировочным работам;
  • 5 апреля: Растущая луна — проводите подвязку деревьев, начинайте посадку редиса и салата;
  • 6 апреля: Растущая луна — возможно внесение минеральных удобрений, подходит время для посадки корнеплодов;
  • 7 апреля: Растущая луна — в отсутствие заморозков высаживайте многолетники и устойчивые к холоду однолетники;
  • 8 апреля: Растущая луна — при благоприятной погоде можно пересаживать фруктовые деревья;
  • 9 апреля: Растущая луна — органическая подкормка комнатных и тепличных растений;
  • 10 апреля: Растущая луна — удачное время для посадки фасоли, гороха, вьющихся растений;
  • 11 апреля: Растущая луна — займитесь поливом, опрыскиванием и внесением удобрений на грядках;
  • 12 апреля: Первая четверть — сейте зелень и листовые культуры, добавляйте органические удобрения;
  • 13 апреля: Растущая луна — пикируйте рассаду, ухаживайте за ней: поливайте, удобряйте, рыхлите и освещайте;
  • 14 апреля: Растущая луна — сейте семена на рассаду, пикируйте и обеспечивайте питательные вещества;
  • 15 апреля: Растущая луна — день отдыха, не рекомендуются работы с растениями и почвой;
  • 16 апреля: Растущая луна — сеете газонную траву, подвязывайте фруктовые деревья;
  • 17 апреля: Растущая луна — время для посадки комнатных цветов и внесения минеральных удобрений;
  • 18 апреля: Растущая луна — активно работайте с почвой: перекапывайте, рыхлите, удобряйте;
  • 19 апреля: Полнолуние — посвятите день планированию и подготовительным процессам;
  • 20 апреля: Убывающая луна — подходит для посадки косточковых деревьев: слив, вишен, персиков, абрикосов;
  • 21 апреля: Убывающая луна — сажайте луковичные растения, поливайте и удобряйте органическими составами;
  • 22 апреля: Убывающая луна — высаживайте огурцы, тыквы, патиссоны, прививайте деревья;
  • 23 апреля: Убывающая луна — займитесь борьбой с вредителями, в том числе в теплицах;
  • 24 апреля: Убывающая луна — обрезайте деревья и кусты, сейте острый перец;
  • 25 апреля: Убывающая луна — время для посадки корнеплодов (например, картофеля) и овощей длительного хранения;
  • 26 апреля: Убывающая луна — оставьте растения в покое, займитесь благоустройством участка;
  • 27 апреля: Третья четверть — дайте отдых себе, растениям и грунту, продолжайте наводить порядок;
  • 28 апреля: Убывающая луна — сосредоточьтесь на уничтожении вредителей в саду и огороде;
  • 29 апреля: Убывающая луна — сейте капусту, паслёновые культуры, скороспелые корнеплоды;
  • 30 апреля: Убывающая луна — подходящее время для прививок, укоренения черенков и обрезки кустарников.

Больше новостей:

Что такое помидор?

Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры огород огурцы сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

18:45Война
Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине уйдет в крутое пике: что вырастет на 10%

Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине уйдет в крутое пике: что вырастет на 10%

18:44Экономика
"Они - динозавры": Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным

"Они - динозавры": Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным

18:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:45

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

18:44

Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине уйдет в крутое пике: что вырастет на 10%

18:35

"Они - динозавры": Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным

18:20

Финалиста Национального отбора на Евровидение-2025 мобилизовалиВидео

18:14

Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут на мирных переговорах по Украине

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
18:13

Детали размещения миротворцев в Украине: Зеленский анонсировал новые решения

17:56

Украина получила много договоров о полезных ископаемых: Зеленский раскрыл важные детали

17:54

Минус 12% за неделю: в Украине "обвалились" цены на базовый продукт

17:38

РФ обвинила Украину в ударах по энергетике - Генштаб ВСУ ответил

Реклама
17:33

Еще три области под угрозой: Зеленский предупредил о новом наступлении России

16:47

Какие овощи сажать в апреле в открытый грунт: урожай попрет как на дрожжах

16:36

Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

16:30

Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - КлименкоВидео

16:24

Украинцы могут получить от государства деньги на первый взнос за жилье - детали

16:21

Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

16:11

Сырский примчался в Сумскую область: главком раскрыл правду о наступлении РФ

16:06

Маша Ефросинина оказалась в больнице - что произошло

16:01

"Не имеет потребности": коллега Виктора Розового рассказал, что с ним происходит

15:55

Легкий салат на Пасху, который разлетится на ура: рецепт очень простой

15:36

"Заноза в печени солдат РФ": ВСУ успешно контратакуют на важном направлении

Реклама
15:31

Счета за свет станут меньше: какая температура стирки является самой дешевой

15:25

Как выглядит жена Макса Чмерковского после третьих родов

15:19

В России выступили с новыми угрозами в сторону НАТО: в чем причина

15:12

Россияне массированным огнем кроют Херсон: есть жертвы, под удар попала "скорая"Видео

14:49

Убойное средство обеспечит результат: как прочистить трубу канализации под землей

14:47

"РФ готовит новое наступление": Зеленский сказал сроки и какие области под угрозой

14:42

Определенные пенсионеры получат меньшие пенсии после индексации: в чем причина

14:40

Некоторым украинцам могут изменить размер субсидий: кого коснется перерасчет

14:30

Рядом с какими растениями посадить помидоры: лучшие соседи томатов

14:15

Экскурсионный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта: детали

14:10

Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счетаВидео

13:48

Блогерша-молчунья Стужук родила на глазах у детей: фото родов

13:43

75% украинцев не доверяют Порошенко из-за обогащения, скандалов и санкций - эксперт

13:42

Готовил кофе, а потом влюбился: Данилко рассказал про встречу с Тото Кутуньо

13:38

Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет: секрет экспертов

13:36

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

13:32

Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине

13:01

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:58

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:54

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Реклама
12:53

Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

12:44

Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты

12:42

РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель КремляВидео

12:03

Где 3 отличия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд

12:01

"Пламя достигало 10 этажа": очевидец рассказал детали удара РФ по Днепру

12:00

27 марта нельзя спорить и злиться: какой сегодня праздник, что нельзя делать

11:57

Дешевое средство превратит тусклый газон в изумрудное чудо: что нужно сделать

11:45

Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше

11:34

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

11:17

Православный календарь на апрель 2025: когда Пасха и Проводы в этом году

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять