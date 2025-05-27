Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 27 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 27 мая / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 24 ОМБр, Оперативное командование "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп разочарован и может ввести новые санкции против РФ: в WSJ назвали сроки

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает все большее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с мыслями американского лидера.

Украина может вернуть Крым: генерал Ходжес назвал способ

Бывший командующий американской армии в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что ВСУ могут вернуть Крым, и это "станет причиной слома" внутри России.

видео дня

По мнению Ходжеса, Украина не должна соглашаться на мирное соглашение, если оно будет включать ультиматумы Кремля о признании оккупированных территорий российскими.

"Я не понимаю такого подхода, это неправильно. Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории", - сказал Ходжес в интервью Radio NV.

РФ запустила по Украине десятки дронов, есть "прилеты": детали

В ночь на 27 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами разных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, с 23:50 26 мая противник применил 60 ударных дронов типа Шахед и беспилотники-имитаторы различных типов.

Стянули большие резервы: враг пытается захватить еще один город Украины

Российские оккупанты стянули большие резервы к Покровску Донецкой области. Главная цель врага - продавить линию украинской обороны. Об этом рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин в эфире Киев 24.

В Украине неожиданно подешевел базовый продукт: на сколько упали цены

В Украине снизились цены на сахар. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, средняя цена на кристаллический сахар в мае составила 33,29 гривны за килограмм, что на 11 копеек меньше по сравнению с апрельскими показателями, когда стоимость держалась на уровне 33,40 гривны.

В среду, 28 мая, в большей части Украины снова будет преобладать дождливая погода с умеренной температурой воздуха. Только на востоке без существенных осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"С меня достаточно": в Сенате США требуют от Трампа ударить санкциями по РФ

Сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на недавние массированные воздушные атаки России против Украины.

Он потребовал от администрации Белого дома ввести санкции против РФ. Об этом американский сенатор написал на своей странице в соцсети Х.

Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев - что обсуждали

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после прямых контактов между Киевом и Москвой. После Москвы глава турецкой дипломатии посетит Киев. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, пишет Reuters.

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой термин - Захарова

Россия работает над так называемым "меморандумом" об урегулировании войны против Украины. В этом документе планируют указать "возможные сроки" заключения мирного соглашения. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, которую цитирует российский Интерфакс.

Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность полного снятия всех ограничений своего предшественника на использование западного оружия Украиной.

"Соединенные Штаты еще не отменили всех ограничений времен Джо Байдена на ведение боевых действий в Украине, но президент Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность этого, сообщили вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post два высокопоставленных чиновника из западных стран в понедельник", - сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

Страна-агрессор Россия за прошедшие несколько дней осуществила несколько комбинированных ударов по Украине с использованием баллистических и крылатых ракет, дронов и тому подобное. Но несмотря на то, что запасы ракет в РФ очевидно есть, враг за два дня использовал только 64 крылатые ракеты.

Об этом пишет профильное издание Defense Express.

Светит до 8 лет тюрьмы: в ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем здесь ТЦК

Украинцев, которые препятствуют законной деятельности ВСУ и других военных формирований, могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет. Норма касается также подростков с 16 лет. Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск.

В сообщении отмечается, что в последнее время значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП.

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился на предложение Турции провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили росСМИ после встречи Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая

В Украине усиливаются меры по мобилизации, в частности соответствующие решения уже приняты в Херсонской и Полтавской областях. Кроме того, до 28 мая 2025 года предприятия, которые имеют статус критически важных для функционирования государства, должны подтвердить свой статус, предоставив Министерству экономики соответствующие документы. В случае невыполнения этого требования, работники таких предприятий могут потерять право на бронирование от мобилизации, что фактически открывает путь к их призыву на военную службу

Главред выяснил, что предусматривает усиление мобилизации и кто потеряет бронирование с 28 мая.

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

Президент США Дональд Трамп после массированных ударов страны-агрессора России по Украине дронами и ракетами, вероятно, наконец пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин держит его за дурака.

Такое мнение высказал в своей публикации для The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Предыдущая магнитная буря пошла на спад после 21 мая. После этого были незначительные колебания, однако уже 26 мая страну внезапно атаковала почти 6-балльная магнитная буря.

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю

Во время прямых переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина согласились подготовить документы с условиями для прекращения огня и обменяться ими в дальнейшем. В США выразили надежду, что предложения обеих сторон будут реалистичными и будут включать компромиссы. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Киева список условий для завершения войны.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума. Как только Дональд Трамп получит соответствующий документ от Москвы, то встреча лидеров может состояться в Женеве (Швейцария). Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox Business.

РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

РФ стянула войска к границе с Черниговской и Сумской областями. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.

Он отметил, что оккупанты держат украинские подразделения в напряжении, не давая перебросить военных на другие участки фронта.

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

Ватикан выразил готовность стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией, однако место проведения не является принципиальным. Об этом заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин в интервью ватиканским СМИ, передает Vatican News.

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину и призвал его "не играть с огнем". Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

Погода в Украине 28 мая будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях, в Карпатах и на Левобережье. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

США имеют "хороший" мирный план, который не нравится ни Украине, ни РФ - Келлог

В США существует хороший мирный план, который состоит из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в эфире Fox News.

План США очерчивает основные цели, которые американская сторона считает необходимыми для достижения мира. По словам Келлога, этот план является хорошим именно потому, что он не нравится ни одной из сторон.

РФ сейчас в выгодной позиции: эксперт назвал единственный способ разгромить Россию

Даже если Европа усилит санкции против страны-агрессора России, это не окажет серьезного негативного влияния на РФ.

Усиление санкций может лишь локально ударить по определенным сферам экономики России. Но системных мер сейчас не существует. Такое мнение высказал эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов в интервью Главреду.

Будут лить сильные дожди с грозами: стало известно, сколько продлятся осадки

Погода в Украине продолжит быть дождливой до конца мая. В начале июня осадки не прекратятся, но изменят свой характер и станут по-летнему локальными и грозовыми.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV. В то же время она отметила, что осадки охватят не всю Украину - в некоторых регионах будет сохраняться сухая и значительно теплее по сравнению с другими территориями температура.

Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

Российский генерал Сергей Суровикин, который ранее играл ключевую роль в войне РФ против Украины и исчез после провала мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, сейчас находится в Алжире. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

В ближайшее время могут быть новые договоренности с европейскими партнерами по инвестициям в украинское производство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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