В Украине резко меняется погода: что будет происходить в регионах в ближайшее время

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +8 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 27 мая

Где температура воздуха опустится до +6 градуса

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 27 мая будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях. Там будут дожди. В то же время на Левобережье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: ventusky

В то же время в Сумской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода 27 мая

В Украине 27 мая будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Сухо будет только на востоке и северо-востоке. Ветер будет юго-восточный и северный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на Левобережье - 15-20 м/с.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 6-11°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 18-23°, в восточных и Сумской областях 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 27 мая в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +16...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +8...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: meteoprog

Погода 27 мая в Киеве

В Киеве 27 мая будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 18-23°; в Киеве ночью 14-16°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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