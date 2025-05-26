Магнитная буря ударит с новой силой: зафиксирована мощная солнечная вспышка

После нескольких дней покоя Солнце активизировалось - произошла мощная вспышка класса X1.1.

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На Землю надвигается магнитная буря / Фото: freepik.com

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25 мая зафиксирована мощная солнечная вспышка

26-27 мая ожидаются незначительные магнитные колебания

Следующая заметная магнитная буря прогнозируется на 28 мая

После нескольких дней относительного покоя, когда Земля отдыхала от магнитных бурь, Солнце снова подало сигнал активизации. В воскресенье, 25 мая, зафиксирована мощная солнечная вспышка класса X1.1 - одна из самых сильных по мощности. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Взрыв вызвало солнечное пятно AR4098, которое появилось недавно, но уже успело значительно вырасти.

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"В начале выходных это солнечное пятно было почти незаметно малым, но теперь оно имеет первичное ядро, больше Земли, с несколькими ядрами размером с Луну, которые тянутся позади", - отметили ученые.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Вспышка вызвала кратковременное радиозатемнение в коротковолновом диапазоне над Америкой. Вероятно, она также сопровождалась выбросом корональной массы (CME) - потоком заряженных частиц, которые могут добраться до Земли и повлиять на ее магнитосферу. Ученые сейчас ожидают подтверждения этой информации с помощью данных с аппаратов наблюдения, в частности с коронографов SOHO.

В то же время сайт Meteoagent, который формирует прогнозы геомагнитной активности на основе данных от спутников NOAA, TESIS и других международных научных центров, обновил график магнитных бурь. В понедельник, 26 мая, и во вторник, 27 мая, ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не будут влиять на самочувствие.

Следующая ощутимая буря ожидается 28 мая. Она будет иметь среднюю интенсивность, на уровне около 4 баллов по шкале K-индекса, что может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных к погоде людей и повлиять на работу систем связи.

Магнитные бури / Фото: скриншот meteoagent.com

Магнитные бури - последние новости

Напомним, ученые предупредили о риске масштабного блэкаута на Земле из-за мощных солнечных вспышек. Одна из них уже 14 мая вызвала сбои связи и электроснабжения в разных регионах мира. NASA и другие агентства ожидают новые выбросы солнечной радиации

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовало прогноз космической погоды на 24-25 мая. Ожидаются умеренные геомагнитные возмущения уровня до К-4 - это желтая зона, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Украине установится приятная летняя погода благодаря теплому воздуху со Средиземноморья. Антициклон с юга очистил небо от облаков и оттеснил дожди на восток.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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