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Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2025, 20:36
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Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Теплее всего будет на юге.
погода
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 25 мая
  • Где температура воздуха опустится до +5 градуса
  • В каких областях будут дожди с грозами и шквалами

Погода в Украине 25 мая будет грозовой, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 мая будут сильные дожди с грозами, но они будут иметь периодический характер. Также ожидается град. Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке и юге. Дожди с грозами пройдут в большинстве областей, кроме юга и юго-востока.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 25 мая

В Украине 25 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и градом почти во всех областях Украины. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в западных областях ночью 4-9°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 23-28° (в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях 17-22°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 25 мая в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +5...+14 градусов.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: meteoprog

Погода 25 мая в Киеве

В Киеве 25 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные шквалы - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 17-22°; в Киеве ночью 14-16°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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