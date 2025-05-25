Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

Погода в Украине остается облачной и дождливой.

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Прогноз погоды с 26 мая по 1 июня / фото: ua.depositphotos.com

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Какой будет погода с 26 мая по 1 июня

В каких регионах в течение следующей недели будет теплее всего

На следующей неделе в Украине сохранится дождливая погода - местами возможны даже грозы, град и сильный ветер. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, самую теплую погоду стоит ожидать в юго-восточной части страны, а вот на западе средние температурные показатели будут ниже климатической нормы.

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Погода 26 мая

В понедельник, 26 мая, ожидается неустойчивая и дождливая погода в Киевской, Черниговской, Одесской и западных областях. Дожди будут умеренными, местами значительными. На остальной территории страны без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +11...+17 °С, днем +20...+28 °С, в Крыму до +30 °С. В западных и северо-западных областях ночью +4...+10 °С, днем +9...+18 °С.

Погода в Украине на 26 мая / фото: meteoprog

Погода 27 мая

Во вторник, 27 мая, влажная и нестабильная погода сохранится на западе, юге и в Киевской области. Во второй половине дня кратковременные дожди с грозами охватят и центральные регионы. Зато на востоке и северо-востоке существенных осадков не ожидается.

Погода в Украине на 27 мая / фото: meteoprog

Погода 28 мая

В среду, 28 мая, дожди пройдут в большинстве областей Украины, местами возможны грозы и порывистый ветер. Осадков не прогнозируется только на крайнем востоке и в Крыму.

Температура воздуха ночью составит +11...+17 °С, днем будет колебаться он +15 до +22 °С, на крайнем востоке до +28 °С.

Погода в Украине на 28 мая / фото: meteoprog

Погода 29 мая

В четверг, 29 мая, дождь будет идти почти по всей Украине. В северо-западных областях возможны ливни, грозы, град и порывы ветра. Только в Крыму и возле Азовского моря день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем +14...+22 °С.

Погода в Украине на 29 мая / фото: ventusky

Погода 30 мая

В пятницу, 30 мая, в западных регионах в очередной раз пройдут дожди. Днем осадки возможны также на севере и центре Украины. Местами возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем +14...+22 °С, на крайнем востоке до +27 °С.

Погода в Украине на 30 мая / фото: ventusky

Погода 31 мая

В субботу, 31 мая, ночь пройдет без существенных осадков, днем в западных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы.

Температура воздуха ночью +10...+17 °С, в западной части местами +4...+9 °С; днем +18...+23 °С.

Погода в Украине на 31 мая / фото: ventusky

Погода 1 июня

В первый день лета украинцам стоит ожидать осадков. Дожди прогнозируются в западных, восточных областях, а также в Крыму.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +8...+15 °С, днем +19...+24 °С.

Погода в Украине на 1 июня / фото: ventusky

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Как писал Главред, в понедельник, 26 мая, украинцев ждет неустойчивая погода с температурными контрастами. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе ожидается +9 градусов, а на востоке до +29℃.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

В то же время синоптик и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказывала, что погода в Украине этим летом будет удивлять. Например, в июне температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. При этом в третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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