Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

В некоторых регионах 26 мая ожидаются дожди и порывы ветра.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-opustitsya-do-9-sinoptik-skazala-gde-vlupit-holodina-10667594.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 26 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой погода будет 26 мая

Где в Украине столбики термометров опустятся до +9 градусов

В понедельник, 26 мая, украинцев ждет неустойчивая погода с температурными контрастами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на западе ожидается +9 градусов, а на востоке до +29℃.

видео дня

"Завтра на западе +9.... +15 градусов. На севере +18...+22, в Сумской области до +25 градусов", - написала синоптик.

Диденко добавила, что в центральных областях и в Полтавской области будет достаточно тепло +19...+25℃.

В южной части +24...+28℃, в Одесской области +20...+24℃. В восточных областях +26...+29℃.

Дожди прогнозируют в западных, северных регионах (кроме Сумской области), а также в центральной части страны, за исключением Полтавщины и Днепра с окрестностями. В Одесской области также возможны дожди. Зато в восточных и большинстве южных регионов, включая Крым, будет преобладать сухая погода.

Диденко предупреждает, что на Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут быть завтра штормовыми, до 15-20 метров в секунду.

Погода на 26 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве 26 мая

В понедельник, 26 мая, в Киеве пройдут дожди.

Воздух прогреется до +18...+19 градусов. Юго-восточный ветер ожидается порывистым.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Украине 25 мая будет грозовой, дождливой и ветреной. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Недавно в Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

В то же время синоптик и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказывала, что погода в Украине этим летом будет удивлять. Например, в июне температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. При этом в третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред