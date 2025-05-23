Порывистый ветер, грозы и град: какие области Украины накроет непогода

В Украине 24 мая ожидается значительный температурный контраст: от +9 °C на западе до +29 °C на востоке и юге.

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Прогноз погоды на 24 мая / фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 24 мая

В каких регионах пройдут дожди

Погодные условия в мае все еще остаются контрастными. Например, в субботу, 23 мая в некоторых регионах Украины разогреет до +29 градусов, в других - будет лить дождь. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Жарче всего завтра будет на востоке, юге и в Днепре - до +29°C. На западе Украины столбики термометров будут показывать лишь +9...+14 °C. На остальной территории Украины +20...+25 °C.

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В южных и юго-восточных регионах - без осадков, зато на остальной территории ожидаются дожди с грозами.

Синоптик предупреждает, что неустойчивая погода с температурными контрастами, жарой на востоке и холодом на западе, со скачками атмосферного давления может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Погода в Украине на 24 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве на выходные

На выходные в Киеве ожидаются дожди да еще и с грозами, а при грозах с порывистым ветром. Кроме того, также возможен град.

"Дожди будут уже летнего характера, то есть, периодические, однако порой может лить сильно", - предупреждает Диденко.

Она добавляет, что в субботу воздух в Киеве прогреется до +20°C. В воскресенье ожидается около +18 °C. Если же будут осадки, то температура может еще снизиться.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается приятная летняя погода благодаря теплому, влажному воздуху, поступающему из региона Средиземного моря. Как сообщил Виталий Постригань, руководитель гидрометцентра Черкасской области, однако в некоторых областях все еще возможны кратковременные ливни с грозами.

Ранее Главред писал, что грозовой, дождливой и ветреной будет погода 23 мая. Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Житомирской и Винницкой областях - І уровень опасности.

Недавно синоптик и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказывала, что погода в Украине этим летом будет удивлять. Например, в июне температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. При этом в третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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