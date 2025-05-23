Лето наконец-то возвращается: в Украину идет средиземноморское тепло

Антициклон с юга отогнал дожди на восток, очистив небо.

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Чем удивит погода на этой неделе / фото: unsplash.com

Ключевое:

Летнее тепло устанавливается в Украине благодаря воздуху из Средиземного моря

Среднесуточная температура в центре страны соответствует климатической норме

В некоторых регионах все еще возможны ливни, грозы, град и шквалы

В ближайшие дни в Украине ожидается приятная летняя погода благодаря теплому, влажному воздуху, поступающему из региона Средиземного моря. Как сообщил 22 мая в Facebook Виталий Постригань, руководитель гидрометцентра Черкасской области, однако в некоторых областях все еще возможны кратковременные ливни с грозами.

А тем временем, в области уже ощутимо приближение лета: среднесуточные температуры держатся в пределах 15-17°C, что соответствует климатической норме для этого времени года.

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Эти погодные изменения стали возможными благодаря южному антициклону, который оттеснил дождевые облака на восток.

"К тому же небо очистилось от облаков, и солнце стало лучше прогревать воздух", - отметил Постригань.

Летнее тепло устанавливается в Украине / фото: facebook.com/vitalijpostrigan

С 23 по 25 мая жители Черкасской области смогут насладиться комфортным теплом без жары, однако отдельные районы могут столкнуться с грозами, градом или шквальным ветром, ведь с юго-запада поступают атмосферные фронты. Ночью температура составит от 10 до 15 градусов, днем - 20-25°C.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу в центре, на востоке и юге Украины будет преимущественно тепло и сухо. На Крымском полуострове ожидается до +27°C. В Одесской области возможны дожди.

В субботу синоптики прогнозируют увлажнение на западе, в центре и на севере страны, тогда как восток и юг сохранят солнечную и теплую погоду. В воскресенье дожди снова вернутся в центр и запад, однако южные регионы могут побить температурные рекорды - до +29°C.

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, грозовой, дождливой и ветреной будет погода 23 мая. Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Житомирской и Винницкой областях - І уровень опасности.

Сообщалось, что несколько областей Украины накроет опасная погода. 24-25 мая грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области.

В то же время лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой. Как рассказала синоптик Вазира Мартазинова, жара надвигается невыносимая.

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Кто такой Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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