Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода

Синоптик поделилась прогнозом погоды на четверг.

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Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

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Какой будет погода 22 мая

В каких областях Украины возможны дожди

Погода в Украине, завтра, 22 мая, будет комфортной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, практически повсеместно в четверг будет доминировать теплая воздушная масса, в течение дня будет +18...+24 градуса.

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В то же время, дожди с грозами пройдут в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской области.

"На остальной территории страны будет преобладать сухая погода", - подчеркнула синоптик.

Погода в Украине / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве завтра тоже не предвидится существенных осадков, днем воздух прогреется до +22 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко также рассказала, что по предварительным прогнозам, на День Киева, 25 мая, в столице вероятны обильные ливни с грозами.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, что в начале июня в Украине будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то дождей будет меньше, температура будет подниматься до более летних показателей.

Народный синоптик с Волыни Владимир Деркач сообщил, что погода в Украине летом будет становиться жаркой постепенно. Жара в отдельные периоды времени будет накрывать практически все области, но некоторые регионы будут выделяться.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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