В Украине изменились цены на яйца: сколько стоит десяток и чего ждать до конца мая

На рынок должна выйти продукция из частных хозяйств. Это существенно повлияет на цены.

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За год яйца подорожали на 74,6% / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Сколько стоят яйца в сетевых супермаркетах

Когда подешевеют яйца в Украине

За год цены на яйца в Украине существенно выросли. С апреля 2024 по апрель 2025 их стоимость увеличилась сразу на 74,6%. В то же время в месячном разрезе яйца подешевели. По данным Госстата, снижение цены составило 2,5%.

С начала апреля до 18 мая 2025 года цена на нефасованные яйца снизилась – на 0,75 грн/штука (7,5 грн/десяток). В крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, продаваемые поштучно, стоили 5,5 грн/штука (55 грн/десяток).

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При этом в отдельных сетях их можно было купить по 4,6-6,9 грн.

По данным Минфина, по состоянию на 19 мая средние цены на яйца составили:

яйца куриные Квочка 10 штук - 62,9 грн;

яйца куриные Ясенсвит 10 штук - 73,53 грн;

яйца куриные Ясенсвит 30 штук - 223,85 грн.

Сколько стоят яйца в Украине / Скриншот

В Ukrainian Agribusiness Club прогнозировали снижение цен на яйца. В мае предложение этого продукта на рынке увеличится за счет продукции из частных домохозяйств, что, в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, ранее эксперты предупреждали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что летом цены на овощи традиционно снижаются, поскольку начинается новый сезон. Можно ожидать, что "борщевой набор" будет стоить дешевле, чем в весенний период. Впрочем, спрогнозировать, сколько будут стоить овощи, сейчас сложно.

Цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в апреле этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше. Больше всего выросла цена на ошеек, в среднем он стоит 320-345 грн.

Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур.

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