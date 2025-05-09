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Сколько будут стоить овощи летом 2025: эксперт назвал самый дорогой регион

Анна Ярославская
9 мая 2025, 10:23
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Цены будут зависеть от ряда факторов, том числе от ситуации с курсом гривны и от величины населенного пункта.
Цены на овощи
Цены на овощи будут отличаться в разных регионах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Летом цены на овощи традиционно снижаются, поскольку начинается новый сезон и можно ожидать, что "борщевой набор" будет стоить дешевле, чем в весенний период. Впрочем, спрогнозировать, сколько будут стоить овощи, сейчас сложно.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что цены на овощи летом будут зависеть от региона, пишет УНН.

"В разных регионах по-разному будут меняться цены. Также это зависит от величины населенного пункта. Самыми высокими цены будут традиционно в Киеве, а самыми низкими - в сельской местности, небольших городах, поселках", - сказал он.

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Новак отметил, что на цены на овощи будут влиять несколько факторов, в том числе: ситуация с курсом гривны, с ценами на топливо, электроэнергию, газом.

"Если резких изменений не будет, то можно ожидать, что на несколько десятков процентов цена на овощную группу в летний период снизится", – предположил эксперт.

Цены на продукты в Украине - прогнозы

Как писал Главред, в Украине растут цены на все виды мяса. В мае отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм. В частности, подрожала свинина и курятина. Среди причин повышения цен - подорожание логистики, энергоресурсов и кормов, а также снижение поголовья.

После Пасхи цены на яйца начали традиционно снижаться, однако стоимость продукта остается все еще высокой. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко спрогнозировал, подешевеют ли яйца в мае.

Также мы писали о том, что в апреле Украину несколько раз накрывали заморозки. Неожиданное похолодание ударило по цветущим деревьям. Особенно серьезно пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.

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Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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