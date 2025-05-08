Что будет с ценами на яйца в мае: аналитик удивил прогнозом

По словам эксперта, на формирование цен влияет ряд факторов.

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Аналитик прогнозирует, что цены на яйца будут снижаться / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Как изменится цена на куриные яйца в мае

От чего зависит стоимость яиц

Сколько стоит десяток куриных яиц в Украине

После Пасхи цены на яйца начали традиционно снижаться, однако стоимость продукта остается все еще высокой. Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, подешевеют ли яйца в мае.

По его словам, в мае количество продукции на хозяйствах растет, что является предпосылкой для увеличения предложения на рынках и снижения цен.

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"Но сейчас больше всего давят на себестоимость высокие цены на корма и нестабильные расходы на энергоносители. Именно эти два фактора определяют, насколько рентабельным будет производство и влияют на розничную цену для потребителя", - добавил Максим Гопка.

Согласно официальным данным Минфина, самый дешевый десяток яиц стоит 67 гривен 90 копеек.

Сколько стоит десяток куриных яиц в Украине / фото: Минфин

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопку, цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.

Также ранее сообщалось, что цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.

Кроме того, цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в апреле этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше. Больше всего выросла цена на ошеек, в среднем он стоит 320-345 грн.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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