Что будет с ценами на яйца в мае: аналитик удивил прогнозом

Вы узнаете:
- Как изменится цена на куриные яйца в мае
- От чего зависит стоимость яиц
- Сколько стоит десяток куриных яиц в Украине
После Пасхи цены на яйца начали традиционно снижаться, однако стоимость продукта остается все еще высокой. Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, подешевеют ли яйца в мае.
По его словам, в мае количество продукции на хозяйствах растет, что является предпосылкой для увеличения предложения на рынках и снижения цен.
"Но сейчас больше всего давят на себестоимость высокие цены на корма и нестабильные расходы на энергоносители. Именно эти два фактора определяют, насколько рентабельным будет производство и влияют на розничную цену для потребителя", - добавил Максим Гопка.
Согласно официальным данным Минфина, самый дешевый десяток яиц стоит 67 гривен 90 копеек.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопку, цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.
Также ранее сообщалось, что цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.
Кроме того, цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в апреле этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше. Больше всего выросла цена на ошеек, в среднем он стоит 320-345 грн.
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Кто такой Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
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