Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2025, 19:40
279
Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.
погода
Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 26 мая
  • Где температура воздуха опустится до +4 градуса
  • В каких областях будут дожди с грозами и шквалами

Погода в Украине 26 мая будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье - І уровень опасности. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 26 мая
Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 мая в Украине будут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке.

Дожди в этот день будут лить на западе, севере, в центральных областях и в Одесской области. В большинстве южных областей будет сухо. В то же время на Левобережье Украины будут сильные порывы ветра.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 мая

В Украине 26 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами в северных, большинстве западных, центральных, в Одесской, Николаевской областях. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на Левобережье - 15-20 м/с.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4-9°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 19-24°, на востоке и юго-востоке страны 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 26 мая в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +16...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +8...+14 градусов.

погода 26 мая
Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: meteoprog

Погода 26 мая в Киеве

В Киеве 26 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 19-24°; в Киеве ночью около 15°, днем 19-21°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 26 мая
Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

21:20Украина
Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

20:59Украина
От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

Последние новости

21:23

Правда о гетманах: 5 главных мифов, в которые мы верим

21:20

Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

20:59

Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

20:14

Почему среди освобожденных нет "азовцев": Юсов ответил на заявление "Редиса"

20:02

Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:40

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

19:22

Удар по Pin-Up и сыну Богуслаева: Зеленский ввел новый пакет санкций

19:17

Понты Путина: для кого эти все заявления?мнение

19:03

Тайная передислокация из Печенги: почему российская бригада оказалась в Беларуси

Реклама
18:59

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

18:56

Придут болезни и проблемы: что нельзя делать в Карпов день 26 мая

18:16

"Работа продолжается": в ГУР готовят новую операцию по обмену пленных

18:09

Неожиданная опасность: почему не стоит глушить двигатель с кондиционером

18:04

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

18:03

Начнется новая жизнь: только 3 знака зодиака разбогатеют в Новолуние в мае

17:32

Гороскоп на завтра 26 мая: Тельцам - ошибка, Весам - приятные новости

17:15

"Это позор": комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными

17:04

"Меня раздражает": путинист Пригожин решил кинуть свою семью

16:33

Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

16:28

"Какая беда, друзья": Jerry Heil рассказала о личной трагедии

Реклама
16:15

"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

16:08

Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

15:59

Капуста будет чистой и без дырочек: простой действенный способ защиты без химииВидео

15:17

Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения ПутинаВидео

15:14

"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

15:06

Ирина Билык удивила видом своих сыновей и раскрыла секрет личной жизни

14:53

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

14:29

Почему 26 мая запрещено выносить мусор: какой праздник и день ангела

14:16

Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post

13:55

"Других ролей не будет": на фронте погиб известный украинский актер

13:30

"Три года мы не ели шоколада": трогательные кадры освобожденных из плена украинцевФото

12:58

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:53

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

12:53

Любовный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

12:34

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героевФотоВидео

12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

12:00

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

11:59

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:46

"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

Реклама
11:07

РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области: СМИ раскрыли детали

10:43

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к Штатам

09:59

Самолеты правительства РФ сбежали из Москвы: Гетьман указал на интересный нюанс

09:43

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадрыВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Трамп - человек Путина в американской властимнение

08:58

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

08:39

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фотоФото

07:10

Женщины в платьях отличаются 3-мя деталями: сможете ли вы их найти за 29 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять