От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 мая

Где температура воздуха опустится до +4 градуса

В каких областях будут дожди с грозами и шквалами

Погода в Украине 26 мая будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье - І уровень опасности. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 мая в Украине будут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке.

Дожди в этот день будут лить на западе, севере, в центральных областях и в Одесской области. В большинстве южных областей будет сухо. В то же время на Левобережье Украины будут сильные порывы ветра.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 мая

В Украине 26 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами в северных, большинстве западных, центральных, в Одесской, Николаевской областях. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на Левобережье - 15-20 м/с.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4-9°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 19-24°, на востоке и юго-востоке страны 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 26 мая в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +16...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +8...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: meteoprog

Погода 26 мая в Киеве

В Киеве 26 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 19-24°; в Киеве ночью около 15°, днем 19-21°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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