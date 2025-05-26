Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет +29 градусов
- Какой будет погода в Украине в конце мая и в начале июня
Погода в Украине в ближайшие дни будет очень отличаться в разных областях. В начале текущей недели самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях (а во вторник, 27 мая, - также и в Житомирской и Винницкой) - там ожидается днем 14-20 градусов, а ночью - от 6 до 12 градусов.
На остальных территориях в ближайшие дни будет 18-24 градуса днем и 12-18 ночью.
Существенно теплее будет в восточных и в Сумской областях. Там в дневные часы ожидается +24-29 градусов. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет "РБК-Украина".
Также она рассказала, какой будет погода в последние дни мая. Птуха отметила, что ожидаются кратковременные дожди, местами - грозы. Грозы возможны в дневные часы.
При этом температура воздуха существенно не будет меняться, но больше будет выравниваться по всей территории Украины. Ночью ожидается 10-16 градусов, днем - 17-23 градуса.
"30 мая на левобережье, а 31 числа - и в восточных областях - 23-29 градусов", - рассказала Птуха.
В начале июня не стоит ожидать каких-то существенных изменений в погодных условиях.
"Где-то в этом температурном режиме и будем оставаться. И по осадкам... какой-то такой стабильной ситуации (чтобы там уже длительное время не было дождей) - также пока не видно", - рассказала представительница УкрГМЦ.
Она уточнила, что "определенная неустойчивость в атмосфере в первые дни лета будет сохраняться".
"По разным регионам - по разному. Но с приближением этих дат нужно уточнять... в каких регионах чего ожидать", - подытожила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди. Погода в Украине остается облачной и дождливой.
Также ранее сообщалось, что будет от +4 градусов до +30 - стало известно, какие регионы накроет сильное потепление. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.
Напомним, магнитная буря влупит с новой силой - зафиксирована мощная солнечная вспышка. После нескольких дней покоя Солнце активизировалось - произошла мощная вспышка класса X1.1.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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