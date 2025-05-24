'Украинцы - это русские с нюансами': Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Россияне требовали от Украины отдать четыре области, обещая впоследствии потребовать "шесть или восемь".

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Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Кратко:

Представители Украины услышали от россиян прямое отрицание украинской нации

В РФ считают, что нынешняя война – это когда "русские убивают русских"

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле прозвучали абсурдные заявления о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими". Представители Украины услышали от россиян прямое отрицание украинской нации. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации Сергей Кислица в интервью "Мы – Украина".

Он отметил, что россияне требовали от Украины отдать четыре области, обещая впоследствии потребовать "шесть или восемь".

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"Количество угроз, цинизма и аморальных заявлений – это шло почти сплошным потоком. Вы уже слышали о длинных псевдоисторических экскурсах, о том, что сегодня мы требуем четыре области, завтра будем требовать восемь или шесть. О том, что здесь среди членов делегации некоторые члены могут потерять больше родственников", – вспомнил дипломат.

Но только этим представители страны-агрессора не ограничились, говорит Кислица.

"Я не знаю, было ли это в СМИ, но я думаю, что это можно сказать. Например, на каком-то этапе глава российской делегации говорит украинской полномочной делегации, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей на фронте. И вот глава российской делегации говорит: "Ну, вы знаете, по сути, война эта, когда русские убивают русских с определенными нюансами". Конец цитаты. То есть, понимаете, по сути, та страна отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: ты не украинец, ты русский. Просто русские убивают русских", – рассказал замминистра.

Смотрите видео о том, как Сергей Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле:

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как писал Главред, в Стамбуле, 16 мая, состоялись первые за более чем три года прямые мирные переговоры между Украиной и Россией. Переговоры длились менее двух часов и не привели к существенному прорыву в урегулировании войны.

Напомним, во время переговоров в Турции, Россия требовала вывода украинских войск с собственной территории для прекращения огня, а также выдвинула другие "неконструктивные условия". Кроме этого, россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области.

Как отметил политолог и историк Александр Палий, в следующих раундах переговоров Москва может озвучить аналогичные ультиматумы, которые уже не будут касаться украинских территорий.

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Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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