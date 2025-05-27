Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Температура воздуха там днем повысится лишь до +12 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 мая

Где температура воздуха опустится до +7 градусов

В каких областях будут дожди и сильный ветер

Погода в Украине 28 мая будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях, в Карпатах и на Левобережье. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 28 мая будут дожди. Существенных осадков не будет только на востоке. Температура воздуха повысится до +26 на востоке и до +20 на западе. На востоке будет сильный ветер.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 28 мая

В Украине 28 мая будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Сухо будет только в восточных, Сумской, Николаевской и Херсонской областях. Ветер будет юго-восточный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на Левобережье и в Карпатах - 15-20 м/с.

"Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 13-18°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 18-23°, в восточных областях 24-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 28 мая в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +10...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: meteoprog

Погода 28 мая в Киеве

В Киеве 28 мая будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 18-23°; в Киеве ночью 13-15°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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