"Жара еще будет": синоптик сказала, где в Украине солнце пригреет до +24 °C

В среду, 28 мая, некоторые регионы смогут наслаждаться весенним теплом.

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Прогноз погоды на 28 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода 28 мая

В каких регионах будет теплее всего

В среду, 28 мая, в большей части Украины снова будет преобладать дождливая погода с умеренной температурой воздуха. Только на востоке без существенных осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха 28 мая в Украине ожидается в пределах +18...+24 °C. На востоке до +26 °C, а на западе +16...+20 °C.

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Также Диденко предупредила, что на востоке Украины возможен сильный ветер.

Погода 28 мая в Киеве

В Киеве 28 мая снова пройдут дожди, температура воздуха в течение дня составит +18...+20 °C.

"Жаловаться не стоит на погоду, потому что зонты каждый может себе позволить, а вот кондиционер - не каждый, да еще и жара может стать причиной отключений электричества. Так что, как по мне, лучше наверх на лифте, ужинать при свете, не слышать сплошного гула генераторов, дышать полной грудью, любоваться зеленой, а не пожухлой травкой и розами. А жара и солнце еще будут! Где вы видели, что бы в Украине лета не было?", - подбодрила Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине 27 мая будет местами прохладной и дождливой. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях. Там будут дожди. В то же время на Левобережье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Недавно синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, что невероятное тепло скоро накроет Украину, в некоторых регионах температура поднимется до жарких +29 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что с 26 мая по 1 июня в Украине сохранится дождливая погода - местами возможны даже грозы, град и сильный ветер.

По его словам, самую теплую погоду стоит ожидать в юго-восточной части страны, а вот на западе средние температурные показатели будут ниже климатической нормы.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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